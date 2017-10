Taiwanees bedrijf gaat solid-stateaccu's produceren voor Chinese autofabrikant

De Taiwanese accufabrikant ProLogium en de Chinese fabrikant van elektrische auto's WM Motor zijn een joint venture gestart. Doel van de samenwerking is het produceren van keramische accu's op grote schaal.

Volgens ProLogium gaat gaat de joint venture volgend jaar een productielijn opzetten voor de accu's met een capaciteit van vijf gigawattuur per jaar. Eind 2019 moet de productie beginnen. De bedrijven hebben niet bekendgemaakt waar de productiefaciliteit wordt gebouwd en de naam van de joint venture is onbekend.

Binnen de samenwerking is ProLogium verantwoordelijk voor r&d en de productie van de binnenkant van de accu's. WM Motor maakt daar een volledige accu van en gaat die integreren in zijn elektrische auto's. De keramische accu's hebben geen vloeibare onderdelen zijn daardoor veiliger dan huidige lithium-ion-accu's.

Tweakers bezocht vorig jaar op de Computex-beurs in Taiwan de stand van ProLogium en schreef een artikel over de solid-stateaccu's van het bedrijf. ProLogium werkt sinds 2006 aan solid-stateaccu's, waarbij de elektrolyt tussen de twee elektrodes niet vloeibaar is, maar bestaat uit een vaste stof. Blootstelling aan lucht en water heeft daardoor geen catastrofale gevolgen. Het bedrijf toonde op de beurs accu's die doorboord, gescheurd of onder water waren gedompeld, zonder nadelige effecten op de werking.

Prototype van WM Motors