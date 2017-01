Door Arnoud Wokke, dinsdag 17 januari 2017 18:23, 33 reacties • Feedback

De Nederlandse Publieke Omroep komt in mei met een nieuw platform voor video-on-demand. In september moeten alle uitzendingen van programma's daar ook op komen te staan. Het platform ondersteunt onder meer het verder kijken waar je bent gebleven op een ander apparaat.

De release in mei is een 'technische lancering', zegt NPO-directeur Frans Klein tegen Broadcast Magazine. Het gaat daarbij om een verbetering van de technische omgeving en moet functies als verder kijken van streams op een ander apparaat mogelijk maken.

Gebruikers kunnen video's op het nieuwe platform gratis bekijken zonder te registreren, gratis met registratie waarbij de NPO bijvoorbeeld op basis van gekeken programma's aanbevelingen kan doen en in een betaalde vorm. Wat die betaalde vorm gaat kosten is niet onbekend. In ieder geval moet het abonnement betere beeldkwaliteit bieden, blijft content langer online en zijn er geen reclames voor betalende gebruikers.

Naast het nieuwe platform blijft de NPO uitzendingen aanbieden via NLZiet, het gezamenlijke platform van NPO, RTL en SBS, die abonnementen aanbiedt voor 7,95 euro per maand voor reclamevrij kijken en hogere resoluties.

De NPO sprak afgelopen zomer al over het aankomende platform, als vernieuwing van Uitzending Gemist. Een van de doelstellingen is om vaker tv-programma's eerst online te laten komen, voordat ze op tv worden uitgezonden.

NPO wilde tegen Tweakers niet ingaan op vragen over de technische werking van het platform. Daardoor blijft bijvoorbeeld onbekend of NPO zal vasthouden aan de resolutie van 342p voor streams. NPO bevestigde wel de release in mei.