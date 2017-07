NPO verhoogt resolutie on-demanddienst en komt met betaald hd-abonnement

De NPO heeft een nieuwe video-on-demanddienst beschikbaar gesteld waarbij gebruikers voor 2,95 euro per maand programma's van de publieke zenders tot een jaar na de uitzending in hd-kwaliteit kunnen bekijken. De resolutie van de gratis versie gaat omhoog van 342p naar 570p.

De on-demanddienst van de NPO om uitzendingen terug te kijken heet vanaf nu niet meer 'Uitzending Gemist', maar 'NPO Start'. Er komt ook een nieuwe app. Het nieuwe plus-abonnement was tot nu toe alleen beschikbaar als onderdeel van het NLziet-pakket. Dit abonnement biedt voor 2,95 euro per maand uitzendingen aan in 1080p-kwaliteit en zonder reclame. Gebruikers kunnen een profiel aanmaken en zodoende op alle apparaten verder kijken en afspeellijsten samenstellen. Ook zijn er nog twee gratis varianten van NPO Start beschikbaar.

De reden dat dit nieuwe plus-abonnement geld kost, heeft volgens de NPO vooral te maken met de rechten om ook oudere uitzendingen van een tv-serie te kunnen aanbieden. Gebruikers kunnen als ze aan een nieuw seizoen van een serie beginnen, ook alle oude seizoenen terugkijken. De rechten om deze uit te zenden zijn dan volgens de NPO vaak al verlopen, waardoor het langer aanbieden van deze oudere seizoenen extra geld kost. De NPO zegt dat er daarom 2,95 euro per maand wordt gevraagd voor de dienst. Van dit geld zou een groot deel terugvloeien naar omroepen en makers. Ook kost het geld om series zeven dagen na de uitzending te blijven aanbieden bij het plus-abonnement.

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat het vragen van een maandelijkse vergoeding vooral samenhangt met deze rechtenkwestie, en dat het aanbieden van de stream in hd-kwaliteit slechts voor een beperkt deel een kostenstijging met zich meebrengt. Desgevraagd laat de woordvoerder weten dat de gratis varianten van NPO Start vanaf worden aangeboden in 570p. Dat gaat volgens de woordvoerder gepaard met een verhoogde, niet nader genoemde bitrate, waardoor kijkers de resolutie als hoger kunnen ervaren. Er zijn nog geen plannen de streams ook bij de gratis varianten aan te bieden in 1080p-resolutie. Daarvoor zijn volgens de woordvoerder 'enorme investeringen noodzakelijk'.

Naast het betaalde plus-abonnement zijn er twee andere gratis varianten beschikbaar. Zo kunnen gebruikers nog altijd geheel gratis naar uitzendingen van de NPO kijken en live naar de drie publieke zenders. Daarnaast is er een variant waarbij gratis een account voor NPO Start kan worden aangemaakt. Daarmee kan op het ene apparaat verder worden gekeken waar de gebruiker op het andere apparaat was gebleven. Ook is er net als bij het plus-abonnement de optie van een eigen kijklijst en het aanmaken van favorieten.

Naast het nieuwe platform blijft de NPO uitzendingen aanbieden via NLZiet, het gezamenlijke platform van NPO, RTL en SBS, dat abonnementen biedt voor 7,95 euro per maand voor reclamevrij kijken en hogere resoluties.