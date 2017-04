Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 15:02, 78 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Een tv-programma over hacken van AvroTros heeft volgens deskundigen computervredebreuk gepleegd door keyloggers te installeren bij nietsvermoedende internetters. De programmamakers stellen bewustwording te willen creëren.

Het programma What the #hack?! is volgens AvroTros een 'prankshow' waarin presentator Yes-R met 'verborgen cameragrappen laat zien wat er allemaal mis kan gaan wanneer selfies, wachtwoorden en privacygegevens op straat komen te liggen'. De presentator probeert gebruikers hun wachtwoorden te ontfutselen en achterhaalt deze met 'speciale apparaatjes'. Volgens Nu.nl passen de makers keyloggers toe en dat mag niet, zegt onder andere ict-jurist Arnoud Engelfriet. "Opzettelijk binnendringen zonder toestemming is in principe een misdrijf, net zoals inbreken in een huis."

Deelnemers aan het programma gaan akkoord met de voorwaarden voor uitzending en geven daarmee achteraf toestemming door middel van een quitclaim. Maar niet iedereen die doelwit was, gaat akkoord. "Natuurlijk zijn er altijd mensen die geen quitclaim tekenen, niet iedereen wil zichzelf terugzien op televisie", meldt AvroTros. Die personen zouden aangifte kunnen doen. De makers onderschepten ook internetverkeer van openbare netwerken om te achterhalen wat internetters uitspookten.

De omroep stelt met de uitzendingen, die volgende maand beginnen, bewustwording bij de doelgroep van NPO 3 te willen creëren. Dat zou volgens Engelfriet een valide reden kunnen zijn, maar alleen als er geen alternatief is om die maatschappelijke kwestie aan te tonen. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit voegt daaraan toe dat belangen van individuen niet geschaad mogen worden.