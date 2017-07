Samsung maakt ontgrendelen Windows-pc's via vingerafdruk op smartphones mogelijk

Samsung heeft een update uitgebracht voor zijn Android-app Flow die het mogelijk maakt om Windows 10-pc's te ontgrendelen met de vingerafdrukscanner van smartphones en tablets. De functionaliteit werkt met alle Samsung-apparaten die op Android 6.0 of nieuwer draaien.

Om een Windows 10-pc te ontgrendelen met een Samsung-smartphone of -tablet, moet deze voorzien zijn van de Creators Update en ook moet Samsungs Flow-applicatie op de computer of laptop geïnstalleerd zijn. Samsung heeft zijn Flow-app voorzien van Windows Hello-integratie, waardoor op computers inloggen via de smartphones en tablets van het bedrijf mogelijk wordt.

Volgens Samsung werkt de functionaliteit met zijn smartphones en tablets die minimaal Android 6.0 draaien en over een vingerafdrukscanner beschikken. Daarmee komen toestellen als de Galaxy S8, S7 en S6 in aanmerking, maar ook de A5 en A7. Ook kan de Tab S3-tablet gebruikt worden.

Samsungs Flow-app bestaat al langer en is bedoeld om bestanden over te zetten van een Samsung-toestel naar een Windows-pc. Ook is het mogelijk om via de software de telefoon in te stellen als modem voor de pc. Naast de mogelijkheid om computers te ontgrendelen, is het met de nieuwe versie ook mogelijk om notificaties van de smartphone of tablet op de Windows-pc te tonen. De applicatie staat voor Android in de Play Store en de pc-versie staat in de Windows Store.