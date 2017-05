Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 09:52, 11 reacties • Feedback

Kensington heeft de VeriMark Fingerprint Key uitgebracht. De usb-vingerafdrukscanner kan gebruikt worden in laptops of computers om in te loggen met Windows Hello. Ook is het kleine accessoire te gebruiken voor tweetrapsauthenticatie.

De usb-vingerafdrukscanner heeft afmetingen van 10x15x30mm, inclusief de usb-poort. Vanwege zijn compacte afmetingen lijkt de VeriMark Fingerprint Key vooral interessant om laptops te voorzien van een vingerafdrukscanner. Kensington levert ook een ringetje mee waarmee het accessoire aan een sleutelhanger kan worden bevestigd.

Met de meegeleverde VeriMark-wachtwoordmanager kunnen gebruikers wachtwoorden koppelen aan een vingerafdruk. Zo kunnen ze namen en wachtwoorden automatisch invullen door de vingerafdrukscanner te gebruiken. Het accessoire kan overweg met diensten die U2F ondersteunen, zoals Google, Dropbox, GitHub en Facebook. Daarmee kan de vingerafdrukscanner ingezet worden voor tweetrapsauthenticatie.

Volgens Kensington heeft scanner een false rejection rate van 3 procent en een false acceptance rate van 0,002 procent. De fabrikant heeft het accessoire voor een adviesprijs van 65,15 euro op zijn website staan.