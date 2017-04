Door Sander van Voorst, donderdag 20 april 2017 10:10, 5 reacties • Feedback

Mastercard verwacht nog dit jaar zijn creditcards met vingerafdrukscanner in gebruik te nemen. Het bedrijf heeft proeven genomen met een supermarkt en een bank in Zuid-Afrika, die de kaarten hebben getest.

Mastercard meldt dat er in de komende maanden aanvullende proeven plaatsvinden met de kaart en dat 'een volledige roll-out later dit jaar wordt verwacht'. De proeven vinden onder meer plaats in Europa en Azië. Volgens Mastercard zijn de kaarten wereldwijd en bij elke emv-betaalterminal te gebruiken. Daarvoor zijn bestaande betaalautomaten te gebruiken en daardoor is het niet nodig om nieuwe lezers aan te schaffen.

De kaart werkt doordat de vingerafdruk van de kaarthouder als een versleutelde template op de kaart wordt opgeslagen. Is het tijd om met de kaart te betalen, dan kan de gebruiker net als bij een gewone betaling de kaart in de lezer stoppen en de betaling bevestigen met zijn vingerafdruk, die wordt gelezen met een ingebouwde sensor op de kaart zelf. Daardoor is het niet nodig om een pincode in te voeren. Volgens Mastercard helpt de betaalwijze fraude te bestrijden.

Hoewel de kaarten eind dit jaar verwacht worden, moeten banken ze vervolgens nog gaan gebruiken. Daardoor kan de invoering langer duren, meldt Engadget. Mastercard experimenteerde in 2014 al met de techniek. Destijds werkte het bedrijf nog aan prototypes. Mastercard maakt geen details bekend over de beveiliging van de nieuwe kaarten.