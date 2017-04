Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 10:22, 25 reacties • Feedback

HTC zal zijn U-smartphone met aanraakgevoelige zijkanten op 16 mei presenteren. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt via zijn eigen Twitter-account. Gebruikers kunnen functies van het toestel bedienen door in het toestel te knijpen.

HTC heeft een teaser met de tekst 'squeeze for the brilliant U' online gezet, met daarbij een datum en tijd voor de presentatie. De presentatie vindt op 16 mei plaats om acht uur 's ochtends Nederlandse tijd. De teaser toont een dunne smartphone, waarbij het beeld lijkt aan te duiden dat de zijkanten inderdaad knijpgevoelig zijn.

Enkele weken geleden verscheen er een presentatie met bijna dertig slides online over de specs en features van het nieuwe toestel. Gebruikers kunnen de zijkant van het toestel lang of kort indrukken om zo toegang te krijgen tot verschillende functies, bijvoorbeeld het inschakelen van de camera of het starten van een wifihotspot. In de gepubliceerde materialen, die hier en daar nog spelfouten bevatten, draagt de functie de naam Edge Sense. HTC vermeldt dat de functie beperkt kan worden door het gebruik van bepaalde hoesjes.

Zoals ook al in eerdere geruchten werd genoemd, heeft het toestel een 5,5"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels en bescherming door Gorilla Glass 5. Het draait op een Snapdragon 835-soc en komt volgens de presentatie beschikbaar in varianten met 64GB opslag en 4GB ram of 128GB opslag en 6GB ram. Daarnaast beschikt het over een 3000mAh-accu en Quick Charge 3.0. Bij release is de telefoon voorzien van Android 7.1.

Verder zou de smartphone beschikken over een camera met hdr+-instelling, waarbij het mogelijk lijkt te zijn om een voorvertoning van het effect te zien. De presentatie noemt geen verdere details over de gebruikte sensoren van de camera's. De HTC U beschikt niet over een 3,5mm-aansluiting en maakt voor audio gebruik van usb-c. Bovendien beschikt het toestel over vier microfoons, waarmee gebruikers in hoge kwaliteit moeten kunnen opnemen. Het van andere HTC-toestellen bekende Boom Sound en USonic zijn ook in deze telefoon aanwezig in combinatie met dubbele luidsprekers.