Taiwanese keuringsinstantie toont foto's draadloze oortjes HTC

De Taiwanese keuringsinstantie NCC heeft foto's getoond van de HTC U Ear, onaangekondigde draadloze oortjes van de fabrikant. HTC heeft nog niet eerder draadloze oortjes uitgebracht, waar veel andere smartphonemakers dat al wel deden.

De keuring, die FCCID.io automatisch doorplaatste, toont de oortjes in een zwarte afwerking. De oortjes zitten in een vierkant doosje die op te laden is met usb-c. De oortjes zelf hebben twee magnetische pins voor opladen in het doosje, zo lijkt het. Het doosje is volgens het meetlint ernaast rond 5x5cm groot.

HTC heeft niet eerder draadloze oortjes uitgebracht. Wel heeft het bij zijn U11-smartphone in 2017 USonic-oortjes meegeleverd met een usb-c-aansluiting. Die moesten zich onderscheiden met een automatische aanpassing aan het gehoord van de luisteraar door een test op de telefoon.

De fabrikant heeft nog niets bekendgemaakt over de oortjes. HTC was tot enkele jaren geleden een bekende smartphonemaker met smartphones als de Desire, One M7, en 10, maar heeft in het afgelopen decennium marktaandeel verloren en brengt nog zelden nieuwe modellen uit in Europa.