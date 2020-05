Facebook zet videochatfunctie voor 50 personen tegelijk wereldwijd live

Facebook zet zijn videochatfunctie Messenger Rooms wereldwijd live. De functie verscheen vorige maand in de Verenigde Staten. Met de functie kunnen Facebook-gebruikers videobellen met vijftig mensen tegelijkertijd.

Het aanmaken van Rooms kan vanuit de mobiele apps voor Messenger voor Android en iOS, zegt het bedrijf. Het moet ook werken vanuit de Messenger-apps voor Windows en macOS. In de VS werkt het ook vanuit de Facebook-app, maar wereldwijd is dat nog niet het geval. Bij de aankondiging vorige maand vertelde Facebook nog dat de functie ook in WhatsApp en Instagram zou komen. Wanneer dat zal gebeuren, is niet duidelijk.

Messenger Rooms laat gebruikers een videochat aanmaken, waarna mensen met en zonder Facebook-account erbij kunnen met een link. De host kan ongenode gasten verwijderen, waarna die alleen met toestemming terug mogen komen. Facebook wil op termijn Rooms-gesprekken end-to-end versleutelen, maar dat is nu niet het geval. Het werkt met dezelfde encryptie als andere videogesprekken in Messenger.