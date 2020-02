Facebooks accounts op Instagram en Twitter kortstondig overgenomen door hackers

De accounts van Facebook op Twitter en Instagram waren op vrijdag gehackt. Hackergroep 'OurMine' plaatste meerdere posts op die accounts om dat kenbaar te maken. De inbraak is naar verluidt gebeurd via het socialmediaplatform Khoros.

OurMine plaatste tweets waarin ze bekendmaakten wie ze waren en dat 'zelfs Facebook te hacken is' en dat men contact met ze op moet nemen als ze hun securitydiensten willen afnemen. Het was een constant kat-en-muisspel tussen Facebook en OurMine, waarbij de techgigant de tweets steeds verwijderde totdat OurMine de toegang ontnomen kon worden. Het ging om de acccounts van Facebook en Messenger op Twitter en Instagram. Alleen een tweet van Facebook zelf waarin het het incident erkent, blijft nog over.

De groep zou ook achter de hacks hebben gezeten op de socialmedia-accounts van Jack Dorsey, Sundar Pichai, Netflix, HBO, Variety en ESPN. Onder tweets staat altijd vermeld via welk platform ze zijn verstuurd. In het geval van de tweets van de hackers was dat Khoros. Dat platform erkent dat het slachtoffer is geworden van een phishingaanval. Als gevolg daarvan ligt het platform op het moment van schrijven nog steeds plat.