Facebook laat deelnemers Messenger-videogesprekken scherm delen op smartphone

Android- en iOS-gebruikers van Facebook Messenger kunnen vanaf deze week tijdens het videobellen hun scherm delen via de app. Op die manier kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun fotogalerij laten zien. Deze functie was al eerder beschikbaar via de browser.

Facebook schrijft dat de functie niet alleen in een-op-een-gesprekken werkt, maar ook in groepsgesprekken met maximaal acht deelnemers. Het schermdelen werkt tevens in Messenger Rooms, dan kunnen maximaal zestien personen het gedeelde scherm zien.

Het techbedrijf zegt de functie nu naar mobiele gebruikers te brengen, omdat het mensen 'meer verbonden laat zijn', ook als ze fysiek ver uit elkaar zijn. Met de schermdelenfunctie zien gebruikers wat er op dat moment op het gedeelde scherm van de gebruiker te zien is. Op die manier kan een gebruiker foto's aan een familielid of vriend laten zien. Facebook noemt ook de voorbeelden van samen shoppen en het samen browsen in sociale media.

Binnenkort krijgen Messenger Rooms-hosts ook de mogelijkheid om te bepalen wie het scherm in een chat kan delen en wie niet. Zo kan de host het schermdelen beperken tot alleen zichzelf, maar de host kan er ook voor kiezen het voor iedereen toe te staan. Later moet het daarnaast mogelijk worden om een scherm met vijftig Rooms-gebruikers te kunnen delen. Vijftig is ook het maximale aantal deelnemers aan een Rooms-gesprek.