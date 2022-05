Proximus wil deel van belang in internationale carrier BICS verkopen

Proximus wil een deel van zijn meerderheidsbelang in de joint venture Belgacom International Carrier Services van de hand doen. Het bedrijf wil een minderheidsbelang van 49 procent overhouden.

Er zijn gesprekken gaande tussen de huidige aandeelhouders en potentiële nieuwe investeerders over de verkoop van 51 procent van de aandelen in BICS, bevestigt Proximus na berichtgeving van De Tijd. Momenteel heeft Proximus 57,6 procent van de aandelen in handen. Swisscom heeft een belang van 22,4 procent en MTN Group 20 procent. Dat deze laatste twee partijen hun belang in BICS wilden verkopen, was al bekend.

BICS is een carrier voor carriers en levert netwerk- en telecomdiensten aan meer dan duizend operators. Het behoort daarmee tot de drie grootste bedrijven in zijn soort wereldwijd. BICS kreeg in 2013 vooral bekendheid toen uit documenten van klokkenluider Snowden bleek dat de Britse inlichtingendienst GCHQ al jaren toegang had tot de corerouters van het bedrijf. Met operatie 'Socialist' voerde de dienst zo man-in-the-middle-aanvallen op roamende smartphonegebruikers die verbinding maakten met netwerken uit. Mogelijk ging het daarbij om politici bij Europese instanties in Brussel.