Proximus verdubbelt glasvezeluitrol tot 73.000 aansluitingen in eerste kwartaal

Proximus heeft in het eerste kwartaal van 2021 bijna 73.000 woningen en bedrijven aangesloten op glasvezel; een verdubbeling van het aantal woningen en bedrijven dat de provider een jaar eerder aansloot. Het bedrijf wil tegen 2028 4,2 miljoen glasvezelaansluitingen hebben.

Tot nu toe heeft Proximus 533.000 woningen en bedrijven op glasvezel aangesloten, zegt het bedrijf in de jaarcijfers. Dit komt neer op bijna negen procent van alle gebouwen in België, claimt het bedrijf. Een jaar geleden zei de provider woningen sneller te willen aansluiten op het glasvezelnetwerk en tegen 2025 2,4 miljoen woningen op het glasvezelnet te willen. Proximus meldt niet of het daarmee nog op schema ligt, maar het bedrijf zegt wel op schema te liggen met de doelstelling om in 2028 4,2 miljoen Belgische woningen en bedrijven van glasvezel te hebben voorzien.

Van alle aangesloten huizen hebben 77.000 consumenten daadwerkelijk een glasvezelabonnement afgesloten. Dit zijn er twaalfduizend meer dan in het laatste kwartaal van 2020. Een jaar eerder waren er nog 44.000 consumentenglasvezelabonnees. Consumenten kunnen kiezen uit een 500/50Mbit/s- of 1000/100Mbit/s-abo. Proximus meldt niet hoeveel zakelijke klanten een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

In totaal heeft Proximus nu 1,15 miljoen 'convergente' klanten, dit zijn klanten die met een abonnement meerdere producten combineren, zoals vast internet en tv. Dit is een groei van 21.000 klanten in vergelijking met vorig kwartaal, of 66.000 klanten in vergelijking met een jaar eerder.

De gehele Proximus-groep heeft nu 2,15 miljoen klanten met een vast-internet-abo, 1,7 miljoen klanten met een tv-abo, 2,15 miljoen vaste-telefonieklanten en 4,31 miljoen mobiele-telefonieabonnees. Het aantal machine-to-machine-klanten steeg met 32,3 procent op jaarbasis het hardst, naar 2,53 miljoen klanten. De grootste daling zag Proximus bij de prepaidklanten, met 13,7 procent op jaarbasis tot 596.000 klanten.

De gehele Proximus-groep had in het eerste kwartaal van 2020 een omzet van 1,367 miljard euro, bijna twee procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst daalde met 22,1 procent tot 123 miljoen euro.