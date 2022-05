KPN activeerde 77.000 glasvezelaansluitingen afgelopen kwartaal

KPN heeft in het eerste kwartaal van 2021 106.000 huishoudens aangesloten op zijn glasvezelnetwerk en 77.000 glasvezelaansluitingen geactiveerd. Volgens het bedrijf ligt de verhouding tussen aansluiting en activatie op 54 procent.

De activatie van glasvezelnetwerken lag in het afgelopen kwartaal hoger dan vorig kwartaal, toen 46.000 fiberaansluitingen geactiveerd werden, en in het eerste kwartaal van 2020, toen het om 32.000 activaties ging. Netto kreeg KPN er afgelopen kwartaal 47.000 glasvezelklanten bij. De hoeveelheid aangelegde glasvezelaansluitingen lag iets lager dan vorig kwartaal, 106.000 versus 112.000 homes passed, maar kwam ruim boven het aantal van vorig jaar uit.

In totaal heeft KPN nu 2,89 miljoen huishoudens aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Daar moeten tot 2025 nog 2,5 miljoen huishoudens bijkomen. Daarmee zou het bedrijf tegen die tijd een dekking van 65 procent van alle Nederlandse huishoudens hebben. Het bedrijf is een joint venture met pensioenuitvoerder APG aangegaan om de aanleg te versnellen. Die joint venture moet gaan zorgen voor nog eens 685.000 glasvezelaansluitingen tegen 2025, in met name dorpen en andere minder dichtbevolkte gebieden. Daarmee zou KPN een dekking van 75 procent kunnen realiseren.

De aanleg van glasvezel gaat samen met het uitschakelen van kopernetwerken. KPN meldt dat dit met succes gebeurt in zes testregio's. Tegen 2023 gaat KPN op grote schaal zijn kopernetwerken deactiveren. Veel mensen stappen over naar glasvezel of kabel voor breedbandinternet. In totaal daalde het aantal KPN-klanten met breedband in het eerste kwartaal met 1000 klanten. Overigens betrof die daling vorig kwartaal nog 3000 breedbandklanten.

KPN's kwartaalomzet kwam uit op 1,29 miljard euro. Dat was 2,9 procent lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De nettowinst steeg met 18 procent tot 141 miljoen euro. KPN kon er 4000 postpaidklanten voor mobiele telefonie bijschrijven.