KPN zet kopernetwerk in glasvezelgebieden vanaf begin 2023 uit

Begin 2023 schakelt KPN zijn kopernetwerk voor 2,4 miljoen adressen uit. Het gaat om adressen die tegen die tijd over glasvezel van KPN kunnen beschikken. Klanten die dan nog op koper zijn aangesloten, worden overgezet naar glasvezel.

In enkele proefgebieden met glasvezel zet KPN al eerder dan 2023 het kopernetwerk uit. Het doel van KPN is om op termijn nog maar een enkel netwerk te onderhouden en niet meer het oude kopernetwerk te hoeven gebruiken.

KPN belooft klanten tijdig te informeren over het stoppen met koper, oftewel dsl. Tot eind 2021 wil KPN glasvezel aanleggen bij ongeveer een miljoen extra adressen, bovenop de adressen die nu al over glasvezel kunnen beschikken. Ook op de nieuwe adressen stopt KPN begin 2023 met koper.

In de afgelopen jaren probeerde KPN met onder andere vplus en pair bonding nog zoveel mogelijk snelheid uit koper te halen. Het corenetwerk van het bedrijf is al grotendeels verglaast. De provider gaf in november 2018 aan dat het zich weer sterk op de aanleg van glasvezel gaat richten, nadat die aanleg jarenlang op een laag pitje stond. Sindsdien lopen er landelijk meerdere initiatieven om glasvezel aan te leggen. Afgelopen week berichtte BN de Stem bijvoorbeeld dat 80.000 huishoudens in Breda over glasvezel van KPN kunnen gaan beschikken. In 2024 moet dat het geval zijn.