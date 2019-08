KPN NetwerkNL start met hernieuwde aanleg glasvezel in Hengelo

KPN NetwerkNL is deze week begonnen met de aanleg van glasvezel in Hengelo. Tweeënhalf jaar geleden stokte de verglazing van de Twentse gemeente, nadat KPN besloot dat koper upgraden voldoende was.

KPN NetwerkNL is deze week gestart met de eerste graafwerkzaamheden in straten in het zuidelijke deel van Hengelo om de glasvezelkabels aan te kunnen leggen. Betreffende bewoners krijgen vooraf bericht en zouden niet langer dan drie dagen te maken moeten hebben met opengebroken straten, belooft de gemeente Hengelo.

De werkzaamheden duren tot eind 2021. Dan moeten er 27.000 huishoudens in de gemeente glasvezel via het netwerk van KPN af kunnen nemen. Vier jaar geleden werden de noordelijke wijken in Hengelo al op glasvezel aangesloten en het leek erop dat de toenmalige partij die verantwoordelijk was voor de aanleg, Reggefiber, heel Hengelo van glasvezel ging voorzien.