KPN voorziet voor eind 2021 minstens 80.000 Haagse huishoudens van glasvezel

KPN zegt dat het de aanleg van glasvezel in Den Haag gaat versnellen. Dat betekent dat tegen eind 2021 minimaal 80.000 huishoudens in verschillende wijken via een glasvezelverbinding op het netwerk van KPN moeten zijn aangesloten.

Om dit aantal nieuwe glasvezelverbindingen in de Hofstad te realiseren, begint KPN vanaf juli in het Regentessekwartier met de aanleg. Dit vormt volgens het bedrijf de start van het 'opschalen van de uitrol in Den Haag'. In het verleden zijn de wijken Benoordenhout en Ypenburg al voorzien van glasvezelverbindingen.

In Den Haag is concurrent T-Mobile ook bezig met de aanleg van glasvezel, samen met VolkerWessels Telecom. Inmiddels is deze uitrol begonnen in de Haagse wijk Segbroek, waar 33.000 woon- en zakelijke adressen toegang tot het glasvezelnetwerk krijgen. Het netwerk is net als het KPN-netwerk open voor derden en is volgens T-Mobile daarmee geschikt voor 5g- en Smart City-toepassingen. Rondom de overname van Tele2 maakte het bedrijf bekend flink te investeren in glasvezelprojecten.