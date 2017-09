In de afgelopen jaren gebeurde er niet zoveel spannends op het gebied van sneller vast internet. Er waren de nodige incrementele snelheidsverhogingen, maar spectaculaire groei zat er niet in. De markt lijkt ook redelijk op slot te zitten; aan de kabelkant hebben we Ziggo-Vodafone en aan de dsl-kant is het KPN, dat sinds de overname van Reggefiber in 2014 ook de grootste glasvezelaanbieder is. In de afgelopen drie jaar lag het marktaandeel van KPN en Ziggo voor beide op ongeveer 40 à 45 procent. De overige partijen verdelen de resterende 15 procent, waarvan Tele2 met ongeveer 5 procentpunt het grootste deel voor zijn rekening neemt.

En dat levert het volgende beeld op volgens de recentste Telecommonitor van de ACM. Het gros van de Nederlanders heeft internet thuis via de kabel en dsl verliest licht terrein. Glasvezel is aan een langzame, maar gestage opmars bezig; inmiddels is het aantal glasvezelklanten de miljoen gepasseerd.

Als we naar de snelheden kijken waarover huishoudens beschikken, zien we dat verbindingen met downloadsnelheden van minder dan 10Mbit/s nagenoeg verdwenen zijn. Bijna een derde neemt nog een verbinding lager dan 30Mbit/s af, maar die groep zal bij de volgende Telecommonitor waarschijnlijk flink afgenomen zijn. KPN heeft de snelheid van zijn goedkoopste abonnement namelijk verhoogd van 20 naar 40Mbit/s. Het aantal 100Mbit/s-aansluitingen nam eind 2015 flink toe, maar stabiliseerde daarna.