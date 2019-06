Duitse provider biedt dsl-verbinding van 1Gbit/s aan met G.Fast-techniek

De Duitse telecomaanbieder NetCologne heeft de dsl-technologie G.Fast gebruikt voor zijn 1Gbit/s-aanbod. De snelheid kan worden bereikt dankzij de toepassing van het 212MHz-profiel voor G.Fast.

NetCologne maakt voor zijn internetaanbod deels gebruik van glasvezel, maar de toepassing van G.Fast maakt dat het bedrijf ook zijn bestaande koperlijnen kan inzetten voor de downloadsnelheid van 1Gbit/s. Meerdere internetaanbieders wereldwijd, waaronder in Zwitserland, de VS en Australië gebruiken al G.Fast met het 106MHz-profiel. NetCologne zou de eerste wereldwijd zijn die van het nieuwe 212MHz-profiel gebruikmaakt.

Hoe hoger de gebruikte frequentie, hoe hoger de bandbreedte. Zo gebruikt de vplus-techniek voor dsl 30MHz en eerdere dsl-generaties gebruiken 17,664MHz en 8,5MHz. Niet bekend is of ook KPN aan G.Fast werkt, maar dat is allerminst zeker. KPN is zich juist weer meer op de aanleg van glasvezel aan het richten en het merendeel van de klanten van KPN woont te ver van de wijkcentrale om optimaal van de voordelen van G.Fast te kunnen profiteren.

Bij G.Fast zijn alleen hoge snelheden te krijgen bij afstanden tot ongeveer honderd tot tweehonderd meter van de wijkcentrale. Voor NetCologne speelt dit nadeel minder omdat deze provider zijn klanten voornamelijk in het drukbevolkte Keulen, Bonn en Aken heeft. De provider heeft 395.000 internetklanten en biedt het 1Gbit/s-abo aan 250.000 klanten in Keulen aan. Het bedrijf heeft de implementatie van G.Fast samen met het Chinese ZTE gerealiseerd. Samen met die partner demonstreerde de isp al in mei 2017 een downloadsnelheid van 1,6Gbit/s met upload van 0,2Gbit/s voor G.Fast.

Het NetSpeed 1000M-abonnement van NetCologne biedt een maximale downloadsnelheid van 1000Mbit/s met upload van 100Mbit/s. Gebruiker kunnen normaliter zo 900Mbit/s down en 80Mbit/s up verwachten en minimaal liggen die snelheden op respectievelijk 700Mbit/s en 60Mbit/s. Het abonnement kost 120 euro per maand.