KPN start met overschakelen van koper naar glasvezel in zes gebieden

KPN start deze week in de eerste gebieden met de werkzaamheden die nodig zijn om van het kopernetwerk over te schakelen naar glasvezel. Uiterlijk 1 april 2020 zet te telecomaanbieder het kopernetwerk in zes regio's uit.

Zwolle Stadshagen en Eersel Centrum zijn de eerste van zes gebieden in Nederland waar KPN NetwerkNL begint met het uitfaseren van zijn kopernetwerk voor dsl en telefonie. In de gebieden Amsterdam IJburg, Bergeijk, Bennekom en Eibergen begint het bedrijf later dit jaar met de werkzaamheden. KPN NetwerkNL is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het KPN's netwerk.

In de loop van het jaar en begin volgend jaar zet KPN huishoudens in de regio's over naar zijn glasvezelnetwerk. Als alle bewoners overgezet zijn, sluit KPN zijn kopernetwerk af. Dit moet uiterlijk 1 april het geval zijn. Volgens de aanbieder hebben de meeste woningen en bedrijven al een glasvezelaansluitpunt, die in het verleden is aangelegd door Reggefiber. KPN nam dit bedrijf in 2014 over.

Huishoudens moeten aangeven dat ze een glasvezelaansluiting willen via kpnnetwerk.nl/toestemming of via KPN NetwerkNL. KPN maakte in november vorig jaar bekend zich weer op de aanleg van glasvezel te gaan richten.