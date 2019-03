Bedrag van 20 miljoen euro moet nationale supercomputer hogere positie geven

De overheid investeert achttien miljoen euro in de bouw van een nieuwe nationale supercomputer, een bedrag dat door de organisatie SURF met twee miljoen euro wordt aangevuld. De investering moet de supercomputer een flink stuk krachtiger maken.

De investering is volgens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Engelshoven nodig omdat de huidige supercomputer verouderd is en dringend moet worden vervangen. "De wetenschappers die bij hun onderzoek afhankelijk zijn van de nationale supercomputer, uit vakgebieden zoals klimaatwetenschap, theoretische chemie en astronomie, moeten internationaal competitief kunnen blijven."

De minister noemt als streven een capaciteitsverhoging met een factor 5,5 tot 7,8 en een hernieuwde positie in de top vijftig van de Top500 van 's werelds krachtigste supercomputers. In de actuele lijst staat de huidige nationale supercomputer, Cartesius, op plek 360. Dat systeem bereikte zijn hoogste plek in 2014 na een upgrade. Toen werd plek 45 bereikt.

Volgens Peter Michielse, chief technology officer van SURF, moet niet te veel gelet worden op bovenstaande cijfers. "Een hoge notering is voor ons geen doel. We willen een breed scala aan onderzoekers uit verschillende domeinen bedienen en zoeken een general purpose-machine." Volgens hem is de genoemde verbetering met een factor 5,5 tot 7,8 gebaseerd op een oude schatting en hij denkt dat de uiteindelijke snelheidsverhoging hoger kan uitpakken. De benoeming van de notering in de Top500 is volgens hem het gevolg van het feit dat de supercomputer in het verleden na investeringen in de top vijftig kwam.

"Wij zijn hoe dan ook blij met de investering. Cartesius is nu maximaal bezet en we zijn ons al maanden aan het voorbereiden op de vervanging. We hebben bijvoorbeeld al de set benchmarks uitgekozen die leveranciers bij de aanbesteding moeten gebruiken", zegt Michielse. Het gaat daarbij om benchmarks die representatief zijn voor de wetenschappelijke berekeningen die onderzoekers draaien.

Michielse: "De belangrijke component is de applicatieperformance. Verbruik is ook een criterium. Het datacentrum op het Science Park waar het cluster komt, is bijvoorbeeld groen en we gaan weer van waterkoeling en warmte- en koudeopslag gebruikmaken. Ook zal het nieuwe systeem weer een gpu-cluster bevatten. Bij Cartesius maakt dat cluster ongeveer twaalf procent van de prestaties uit en dat aandeel van gpu's gaan we verhogen." Volgens Michielse is het toenemende gebruik van gpu's onontbeerlijk voor de ontwikkeling richting pre-exascaleprestaties. De piekrekenkracht van de krachtigste supercomputers gaat richting exaflops, oftewel een miljard miljard flops.

Hoe de nieuwe nationale supercomputer er daadwerkelijk uit komt te zien en hoe deze gaat presteren, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Het doel is om het cluster in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik te nemen.