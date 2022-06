Nederlandse 14Pflops-supercomputer krijgt AMD EPYC-cpu's en Nvidia A100-gpu's

Lenovo bouwt de nieuwe supercomputer voor de Nederlandse ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek SURF. Het systeem krijgt AMD EPYC-processors en Nvidia A100-gpu's en is met een piekrekenkracht van 14 petaflops zo'n tien keer krachtiger dan zijn voorganger.

Lenovo maakt het systeem op basis van ThinkSystem-servers met AMD EPYC-serverprocessors en Nvidia A100-gpu's. De A100 is Nvidia's krachtigste chip van de Ampere-generatie, die wordt gemaakt op 7nm en is gecombineerd met HBM2e-geheugen. De installatie van het systeem begint in februari en halverwege 2021 moet de nieuwe supercomputer operationeel zijn. Lenovo heeft de aanbesteding voor het maken van de nieuwe supercomputer gekregen op basis van 'het uitstekende voorstel op het gebied van prestaties en duurzaamheid', aldus SURF.

Volgens Walter Lioen, manager research services bij SURF, staat de bruikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek voorop bij het ontwerp van de nieuwe supercomputer. Het systeem moet geschikt zijn voor alle wetenschapsgebieden, van bijvoorbeeld astronomie en onderzoek naar klimaatverandering tot medische en sociale wetenschappen. Ook moet de supercomputer flexibel uitgebreid kunnen worden en zo zuinig mogelijk zijn.

Rekenkracht van Nederlandse supercomputers tot nu toe

De nieuwe supercomputer komt te staan in de Amsterdam Data Tower op het Amsterdam Science Park. Op die locatie staat ook Cartesius, de huidige Nederlandse nationale supercomputer. Cartesius stond in 2019 voor het laatst in de Top500-lijst van supercomputers, destijds op de 447e positie, met een rekenkracht van zo'n 1,3 petaflops. Cartesius is gemaakt door Atos en bestaat uit Bullx-blades met Intel Xeon-processors. Het Cartesius-systeem is ruim zeven jaar oud en voorbij zijn economische levensduur.

De nieuwe supercomputer van SURF wordt gebouwd met 18 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en 2 miljoen euro uit de eigen middelen van de organisatie. De investering werd in 2019 al aangekondigd. Destijds werd een een Kamerbrief een 'capaciteitsverhoging met een factor 5,5 tot 7,8' genoemd als doel. Dat was gebaseerd op een 'zeer conservatieve schatting' en destijds werd al gedacht dat de uiteindelijke snelheidsverhoging sneller uit zou kunnen pakken. Met de geplande rekenkracht van 14 petaflops is dat ook het geval. Op de meest recente Top500-lijst van supercomputers, die in november vorig jaar werd gepubliceerd, zou het systeem rond de 29e plek uitkomen.