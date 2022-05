AMD kondigt 8 november nieuwe EPYC-serverprocessors en Instinct-accelerators aan

AMD houdt op 8 november een livestream waarin het nieuwe EPYC-processors en Instinct-accelerators voor servers en supercomputers aankondigt. Vermoedelijk betreffen het EPYC Milan-X-cpu's met gestapeld 3D V-cache en de recent uitgelekte Instinct MI200-serie.

AMD houdt zijn presentatie op maandag 8 november om 17.00 uur Nederlandse tijd. Het bedrijf meldt in een persbericht dat het evenement is gericht op datacenterproducten; het bedrijf laat naar eigen zeggen zijn 'komende innovaties met EPYC-processors en Instinct-accelerators' zien. Het evenement wordt live uitgezonden op de AMD-website.

Het is niet bekend of AMD de producten direct na de presentatie uitbrengt. Het is ook mogelijk dat de fabrikant zijn komende producten alleen aankondigt, en ze op een later moment op de markt brengt. Er worden op 8 november geen nieuwe processors of videokaarten voor consumenten verwacht.

'AMD EPYC Milan-X-cpu's met gestapeld cache'

Vermoedelijk komt het bedrijf over twee weken met zijn EPYC Milan-X-cpu's, waarvan eerder al de vermeende specificaties uitlekten. Volgens bekende leaker ExecutableFix maken de processors gebruik van AMD's gestapeld 3D V-Cache, dat het bedrijf eerder dit jaar demonstreerde.

De komende server-cpu's zouden in totaal beschikken over 768MB L3-cache. Dat zou betekenen dat de acht 'core-complexen' van de komende EPYC-cpu's ieder beschikken over 32MB reguliere L3-cache, aangevuld met 64MB aan 3D V-Cache. De 'reguliere' AMD EPYC Milan-chips, die het bedrijf in maart uitbracht, beschikken over maximaal 256MB L3-cache.

Volgens dezelfde geruchten introduceert AMD vier Milan-X-modellen. Het bedrijf zou 280W-modellen met 64 en 32 cores en 240W-cpu's met 24 en 16 cores introduceren. Het model met 64 cores zou daarbij een kloksnelheid van 2,2GHz hebben. De cpu's met 32 en 24 cores zouden op 2,8GHz geklokt zijn en de variant met 16 kernen zou een base clock van 3,05GHz hebben.

Mogelijke AMD EPYC Milan-X-line-up (via ExecutableFix) Model Cores/threads Kloksnelheid Boostclock Tdp L3-cache EPYC 7773X 64C/128T 2,20GHz 3,50GHz 280W 768MB EPYC 7573X 32C/64T 2,80GHz 3,60GHz 280W 768MB EPYC 7473X 24C/48T 2,80GHz 3,70GHz 240W 768MB EPYC 7373X 16C/32T 3,05GHz 3,80GHz 240W 768MB

'AMD Instinct-accelerators met MCM-ontwerp'

AMD noemt in zijn persbericht ook de komst van nieuwe Instinct-accelerators. De bestandsnaam van een teaservideo op de AMD-website noemt specifiek de term 'Instinct MI200'. Het is al bekend dat de chipmaker aan een nieuwe CDNA 2-architectuur voor dergelijke accelerators werkt, hoewel die voor volgend jaar op de planning staat. Mogelijk kondigt AMD de accelerators op 8 november alleen aan, en brengt het bedrijf deze in 2022 daadwerkelijk uit, in lijn met de huidige datacenterroadmap van de fabrikant.

Afgelopen weekend verschenen al details en specificaties over de vermeende Instinct M200-serie, die zou bestaan uit een MI250 en MI250X. Die informatie is eveneens afkomstig van de betrouwbare leaker ExecutableFix. Die komende Instinct-kaarten worden gebaseerd op de Aldebaran-gpu, op basis van CDNA 2. De accelerators zouden een MCM-ontwerp krijgen, oftewel Multi-Chip-Module. Daarbij worden meerdere chips gecombineerd, net als bij de chiplets met cpu-cores in AMD's Ryzen-processors.

ExecutableFix meldde vorige week ook dat de MI250X op 7nm wordt geproduceerd en zou beschikken over 110 compute units met een boostclock van 1,7GHz. De chip zou ook 128GB aan HBM2e-geheugen en een tdp van 500W hebben. De MI250X zou FP64-rekenprestaties van 47,9Tflops halen, waarmee de accelerator aanzienlijk sneller zou zijn dan de huidige MI100 en de A100 van Nvidia. De reguliere MI250 beschikt vermoedelijk over minder cu's en lagere kloksnelheden, maar daarover zijn nog geen concrete details bekend.