Zoom maakt realtime ondertiteling beschikbaar voor gratis accounts

Zoom maakt zijn functie voor realtime ondertiteling beschikbaar voor alle gebruikers. Deze feature was eerder alleen beschikbaar voor betalende gebruikers. Realtime ondertiteling is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Ondersteuning voor andere talen volgt later.

Zoom kondigt de algemene beschikbaarheid van zijn AI-ondertitelingsfunctie aan op zijn website. Gebruikers kunnen de feature inschakelen via het Zoom-webportaal. Accountbeheerders kunnen dat doen voor gebruikers met een multi-account, zo meldt het bedrijf. De functie kan vervolgens tijdens meetings in- en uitgeschakeld worden via de toolbar onder in de applicatie. De feature maakt gebruik van spraakherkenning om ondertiteling in real time toe te voegen aan Zoom-vergaderingen.

Live ondertiteling wordt momenteel alleen aangeboden in het Engels, maar Zoom meldde eerder al dat de functie 'voor het einde van 2022' ondersteuning zal bieden voor 'dertig verschillende talen', zonder in te gaan op meer concrete details. Het bedrijf wil de ondertiteling ook uitbreiden met een realtime vertaalfunctie, die ook voor het einde van volgend jaar moet uitkomen.