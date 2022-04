Zoom neemt callcentersoftwaremaker Five9 toch niet over

Zoom gaat Five9, ontwikkelaar van callcentersoftware, toch niet overnemen. De overname werd in juli aangekondigd, maar niet genoeg Five9-aandeelhouders stemden in met de overname. De twee bedrijven besloten daarom de overname te stoppen.

Five9 en Zoom blijven nog samenwerken zoals ze al deden, maar daarbij blijft Five9 een onafhankelijk bedrijf. Zoom zegt dat het Five9 wilde overnemen zodat het bedrijf Zoomklanten een 'geïntegreerde callcenterdienst' kon aanbieden. Five9 was volgens Zoom niet de enige mogelijkheid om zo'n dienst aan te kunnen bieden; Zoom wil begin 2022 daarom nog steeds een callcentersysteem met videobellen introduceren.

De overname had Zooms grootste overname tot nu toe moeten zijn, met een bedrag van 14,7 miljard euro. TechCrunch merkt op dat Zoom vorige week bekendmaakte dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar mogelijke veiligheidsrisico's vanwege de banden die het bedrijf zou hebben met China. Zoomoprichter Eric Yuan is geboren in China en migreerde naar de Verenigde Staten in 1997, toen hij 27 jaar oud was. Mede door dat onderzoek daalden Zooms aandelen in prijs, terwijl het bedrijf Five9 juist met aandelen wilde betalen. Waarschijnlijk speelde dit een rol bij de keuze van de Five9-aandeelhouders om de deal af te laten ketsen.