Foxconn wil eerste eigen EV-fabriek in Verenigde Staten kopen van Lordstown

Foxconn gaat Lordstowns autofabriek in de Verenigde Staten kopen voor 230 miljoen dollar. Na de overname heeft Foxconn een eerste eigen fabriek in handen waar het elektrische auto's kan maken. Met de fabriek gaat Foxconn Lordstowns elektrische auto's bouwen.

Volgens een overeenkomst gaan Lordstown en Foxconn zich inspannen voor een definitieve afspraak waarbij Foxconn de fabriek in Ohio overkoopt. Deze fabriek werd eerst door autofabrikant GM gebruikt en bijna twee jaar geleden door Lordstown gekocht. Laatstgenoemde wilde met de fabriek de eigen elektrische pick-uptruck Endurance bouwen.

Binnen de fabriek blijft Foxconn de Endurance bouwen, maar daarnaast wordt er ook gekeken of er andere elektrische auto's in de fabriek gebouwd kunnen worden. Zo maakte Foxconn in februari bekend een auto te willen maken met autofabrikant Fisker, waarbij Foxconn de auto zou bouwen en Fisker de auto zou ontwerpen. Mogelijk gaat Foxconn die Fisker-auto in de Ohio-fabriek bouwen.

Foxconn is voornamelijk bekend van het maken van iPhones, maar heeft de laatste jaren de ambitie om ook naar de fabricage van elektrische auto's uit te breiden. Dit wordt door het Taiwanese bedrijf gezien als een groeimarkt. Om auto's te kunnen bouwen werd gekeken naar fabrieken in Mexico en Wisconsin, schrijft Bloomberg. Vorige maand maakte Foxconn daarnaast bekend een fabriek in Thailand te willen bouwen, waar in 2023 de eerste auto's gemaakt moeten worden, schrijft TechCrunch. Foxconn is in het verleden genoemd als potentiële bouwer van Apples eerste auto, iets dat door het Taiwanese bedrijf altijd is ontkend.