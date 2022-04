Foxconn bevestigt getroffen te zijn door ransomware

Techproductiebedrijf Foxconn heeft publiekelijk bevestigd getroffen te zijn door ransomware. De infectie vond op 29 november plaats en trof een 'informatiesysteem' dat wordt gebruikt voor werkzaamheden in Amerika. Criminelen eisen 34 miljoen dollar losgeld.

BleepingComputer publiceerde maandag al een artikel waarin werd geclaimd dat Foxconn is getroffen door de DoppelPaymer-ransomware. Inmiddels heeft de producent de cyberaanval publiekelijk bevestigd in een korte statement, waarin de producent meldt dat een 'informatiesysteem' dat invloed heeft op de werkzaamheden in Noord- en Zuid-Amerika is getroffen. BleepingComputer meldt daarbij dat het gaat om een productiefaciliteit in Mexico. Foxconn bevestigt verder dat de daders ongeveer 1804 bitcoins aan losgeld eisen, wat omgerekend neerkomt op zo'n 34 miljoen dollar.

De aanvallers claimden maandag tegenover BleepingComputer ongeveer 1200 tot 1400 servers versleuteld te hebben. Ze stellen daarbij dat ze 100GB aan onversleutelde bestanden hebben gestolen en 20 tot 30TB aan backups hebben verwijderd.

De criminelen achter de DoppelPaymer-ransomware zouden inmiddels ook gestolen bestanden hebben gepubliceerd op een eigen website. Daaronder zouden voornamelijk bedrijfsdocumenten vallen. Persoonsgegevens van medewerkers of financiële documenten zijn vooralsnog niet uitgelekt.

Tegenover Reuters meldt Foxconn dat de cyberaanval slechts een beperkte impact op de bedrijfsvoering gehad hebben. Het systeem in kwestie wordt momenteel 'grondig geïnspecteerd' en gefaseerd terug in werking gesteld. Verdere details over de cyberaanval worden nog niet gedeeld, maar de fabrikant zegt samen te werken met 'autoriteiten en technische experts' om de verantwoordelijken te identificeren.