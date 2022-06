Gamemaker Capcom is getroffen door malware maar online spelen blijft mogelijk

Gamemaker Capcom is getroffen door een cyberaanval. Het is niet bekend of het om ransomware gaat of om een andere vorm van malware, maar het bedrijf zegt dat het een impact heeft op de bedrijfsvoering.

De aanval begon in de ochtend van 2 november, schrijft het bedrijf nu in een korte update. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Iemand zou zijn binnengedrongen op een aantal systemen en die onbereikbaar hebben gemaakt. Enkele interne netwerken, waaronder bestands en e-mailservers, zijn niet meer bereikbaar. Capcom zegt dat het met de politie en andere autoriteiten overlegt over vervolgstappen.

Volgens het bedrijf zijn er geen aanwijzingen dat klanteninformatie is gestolen. Dat is steeds vaker het geval als het gaat om een ransomware-infectie; criminelen versleutelen dan niet alleen bestanden, maar stelen die ook en dreigen die openbaar te maken als het bedrijf niet betaalt. Volgens Capcom is daar voorlopig dus geen sprake van. Ook zouden de netwerken om online te gamen niet zijn getroffen, en zijn de websites nog steeds bereikbaar.