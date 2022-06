Steam krijgt programma waarmee ontwikkelaars bètatoegang kunnen beheren

Steam krijgt een nieuwe omgeving waarin bètatesters en reviewers met games aan de slag kunnen voor die uit zijn. Met deze Playtest kunnen ontwikkelaars makkelijker toegang regelen voor bepaalde games die nog worden getest.

Steam-maker Valve heeft Playtest opgezet voor ontwikkelaars die betere toegangscontrole willen voor wie hun games in een vroeg stadium kunnen spelen. Dat is handig voor bijvoorbeeld testers of reviewers. Voorheen konden ontwikkelaars daarvoor bijvoorbeeld Steam-keys gebruiken, maar dat was een ingewikkelde omweg waarmee ook makkelijk gefraudeerd kon worden.

Met Playtest kunnen spelers die zich willen aanmelden toegang vragen tot een game. Dat kan in Steam rechtstreeks vanuit de pagina van die game. Aan de kant van de ontwikkelaar is er een aparte app die toegang kan regelen. Een ontwikkelaar kan daarmee bepalen welke specifieke gebruikers of groepen toegang mogen hebben. Het is ook mogelijk om toegang in een keer in te trekken voor die spelers of groepen.

Volgens Valve is de functie niet bedoeld om Early Access te vervangen. De twee programma's kunnen juist ook naast elkaar bestaan, schrijft het bedrijf. Het verschil zit erin dat Playtest gratis is voor ontwikkelaars en spelers, en het is niet mogelijk via Playtest een game te kopen. Bovendien bevat Playtest geen achievements en kunnen er geen reviews worden geplaatst.

Valve is op dit moment nog bezig met het testen van de functie. Het bedrijf zou al sinds 2015 experimenteren met een dergelijke feature, maar die nu pas uitbrengen. Het is nu al mogelijk om te kijken hoe Playtest werkt bij Total War: Elysium op het platform.