Sega brengt strategiegame Humankind in april 2021 uit

Sega brengt Humankind in april 2021 uit. Het Civilization-achtige strategiespel verschijnt ook op Google Stadia en bij die streamingdienst is nu een week lang een bètaversie gratis te spelen als demo. Eerder was er al een vroege versie te downloaden voor de pc.

Humankind verschijnt op Steam, in de Epic Games Store en bij Google Stadia. Het spel krijgt een adviesprijs van 60 euro en is tijdelijk vooruit te bestellen voor 51 euro. De game wordt gemaakt door Amplitude Studios, bekend van de Endless-strategiegames. Net als die games is Humankind een turn-based strategiespel.

In Humankind moeten spelers een eigen beschaving opzetten en dat resulteert volgens de makers in 'een mensheid die net zo uniek is als jijzelf'. Spelers kunnen daarbij tot zestig historische culturen combineren om hun beschaving te ontwikkelen tot aan de moderne tijd. Gevechten in het spel spelen zich af als een turn-based minibordspel bovenop de wereldkaart.

Humankind werd in 2019 aangekondigd en had dit jaar uit moeten komen, maar in juni werd al bekendgemaakt dat de release werd uitgesteld tot 2021. Nu zegt Sega dat het spel in april uit zal komen. Een exacte datum is nog niet bekend.

Op Google Stadia is tot en met 28 oktober een bètaversie van de game te spelen als demo. Gebruikers moeten daarvoor een Stadia-account maken, maar een betaalmethode opgeven is niet nodig. Amplitude Studios bracht eerder dit jaar al een OpenDev-versie uit van de game. Gebruikers konden na registratie meedoen aan tests en feedback geven aan de ontwikkelaar.