SEGA toont prototype van Nomad-handheld tijdens zestigjarig jubileum

SEGA viert dit jaar zijn zestigjarige jubileum en geeft daarom een kijkje in de geschiedenis van het bedrijf. Zo publiceert het bedrijf een video waarin het onder andere een niet eerder vertoond prototype van zijn Nomad-handheld laat zien, die 'Venus' wordt genoemd.

De video wordt gehost door SEGA's executive manager, Hiroyuki Miyazaki, die ingaat op de verschillende consoles die SEGA door de jaren heen heeft uitgebracht. Hiervoor begint hij op 15 juli 1983, toen het bedrijf zijn SG-1000- en SG-3000-consoles uitbracht in Japan. De consoles kwamen uit op dezelfde dag als de Famicom van Nintendo, die in het Westen bekendstaat als de NES. In de video worden alle daaropvolgende consoles van SEGA besproken, tot en met de Dreamcast.

Ook toont het bedrijf voor het eerst een prototype van zijn Nomad-handheld. Deze draagbare console werd in 1995 exclusief in de VS uitgebracht. De Nomad functioneerde als een draagbare SEGA Mega Drive. Het getoonde prototype droeg de codenaam 'Venus' en heeft een meer symmetrisch ontwerp ten opzichte van de Nomad.

De SEGA Venus (links) naast de uiteindelijke Nomad

Miyazaki gaat daarnaast uitgebreid in op de interne codenamen van verschillende SEGA-consoles. Hiervoor gebruikte bedrijf in de jaren '90 veelal de namen van planeten in ons zonnestelsel. Veel van deze consoles kregen pas na release een dergelijke codenaam, vertelt Miyazaki. SEGA begon met deze codenamen op basis van planeten namelijk pas bij de release van zijn Saturn-console.

Hierdoor kregen de Game Gear, Mega Drive Mini en SEGA Super 32X-uitbreiding hun respectievelijke codenamen toen ze al op de markt waren verschenen. De Saturn is daarnaast de enige console die zijn interne codenaam hield bij release.

Verder gaat SEGA in op andere consoles die nooit zijn uitgekomen. Zo was Jupiter een opvolger voor de Mega Drive die gebruikmaakte van cartridges, maar deze consoles werd nooit uitgebracht. De console kwam niet verder dan vroege plannen; er is nooit een prototype van deze console gemaakt. Het bedrijf schrapte deze console naar eigen zeggen vanwege de opkomst van cd-roms. De fabrikant gaat ook in op een combi van de Mega Drive en 32X (Jupiter) en een Saturn met ingebouwde netwerkfunctie. Die laatste stond intern bekend als Pluto, dat toentertijd nog als een planeet werd gezien.

De video van Sega. De audio is in het Japans, maar Engelse ondertitels zijn beschikbaar