Yakuza-games van Sega zijn meer dan 14 miljoen keer verkocht

De Japanse uitgever Sega zegt in een rapport over het fiscale jaar van 2019 dat de Yakuza-games in totaal 14 miljoen keer zijn verkocht. De games zijn vooral in Japan populair, maar de verkopen in het Westen hebben ook een bijdrage geleverd aan de cijfers.

In het Japanse rapport zegt Sega dat de Ryū ga Gotoku-games, de naam waarmee de Yakuza-games in Japan worden uitgebracht, in totaal 14 miljoen keer zijn verkocht en dat de gameserie steeds populairder wordt. Een jaar geleden lagen de totale verkoopcijfers van de Yakuza-games op twaalf miljoen en in 2018 zaten de totale verkopen nog op elf miljoen. In twee jaar tijd zijn de verkopen dus met ongeveer drie miljoen toegenomen. Het huidige rapport lijkt overigens te gaan over de verkoopcijfers tot en met eind maart van dit jaar, waardoor verkoopcijfers van de relatief nieuwe Yakuza: Like a Dragon-game waarschijnlijk nog niet zijn meegenomen en het huidige totale verkoopcijfer hoger zal liggen dan de genoemde 14 miljoen verkochte exemplaren.

PC Gamer schrijft dat Sega in het rapport aangeeft dat de Yakuza-games 'hoog worden beoordeeld door overzeese gebruikers'. Volgens Sega is de opleving in de laatste twee jaar deels toe te schrijven aan de aantrekkingskracht van de serie door zich op een niche te richten en de toewijding om de Japanse cultuur af te beelden. Door zich te richten op een niche-markt is het volgens Sega voor de groei belangrijk om de titels op meerdere platforms en diensten uit te brengen, om zodoende de niche-doelgroep over de hele wereld te bereiken, in plaats van slechts in een paar landen. Daarbij wordt de pc specifiek genoemd als een belangrijke factor.

De eerste Yakuza-game kwam in 2005 uit. Voorheen werden Yakuza-games enkel in Japan en voornamelijk voor de PlayStation uitgebracht, maar in de laatste jaren zijn er meerdere titels uitgebracht voor de pc. Yakuza: Like a Dragon kwam deze maand uit voor de Xbox One, de PlayStation 4 en de pc, al verscheen deze meest recente titel uit de serie al in januari in Japan voor de PS4.