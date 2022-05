Yakuza-regisseur opent nieuwe studio na vertrek bij Sega

Toshihiro Nagoshi, de regisseur van alle Yakuza-games en voormalig topman bij Sega, heeft een nieuwe studio geopend. Die heet Nagoshi Studio en wordt gefinancierd door het Chinese gamebedrijf NetEase. Details over komende games zijn nog niet bekendgemaakt.

Nagoshi heeft verschillende oudgedienden van Sega, die ook aan Yakuza-games hebben gewerkt, in dienst genomen. Dat blijkt uit de website van Nagoshi Studio, waar een aantal namen worden genoemd. De oprichter schrijft daar ook dat zijn doel is om een studio met een 'open atmosfeer' te creëren, waar creatieve talenten veel vrijheid krijgen en er open discussies zijn zonder hiërarchie. Hij stelt dat dit de eerste stap voor het maken van games van hoge kwaliteit. In oktober vorig jaar vertrok Nagoshi bij Sega. Enkele maanden daarvoor gingen er al geruchten dat NetEase de regisseur zou willen inlijven.

In een interview met het Japanse tijdschrift Famitsu zegt Nagoshi dat hij zin had om wat anders te doen en om games te maken die een groter publiek aanspreken buiten Japan. Volgens Nagoshi geeft investeerder NetEase veel creatieve vrijheid en kan hij daardoor met zijn teams games ontwikkelen zonder afhankelijk te zijn van de bredere bedrijfsplannen en budgetten van Sega, zoals eerder het geval was.

Nagoshi werkte sinds 1989 bij Sega. Hij was als regisseur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle Yakuza-games. Vanaf het eerste deel uit 2005 tot aan de spin-off Lost Judgment uit 2021. Hij deed dat in zijn rol als general director bij Sega's Ryu Ga Gotoku Studio.

De rechten voor de Yakuza-games liggen nog bij Sega. Masayoshi Yokoyama staat nu aan het hoofd van Ryu Ga Gotoku Studio en is verantwoordelijk voor de komende games in de serie. Yokoyama werkte eerder als schrijver en ontwerper voor de Yakuza-games. Hij was de hoofdschrijver voor het nieuwste deel: Yakuza: Like a Dragon.