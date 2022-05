ACM: Apple voldoet niet aan eisen en moet dwangsom tot 50 miljoen euro betalen

Apple voldoet niet aan de eisen die de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft gesteld voor betaalsystemen bij aanbieders van datingapps. Apple moet een dwangsom van 5 miljoen euro per week betalen, zolang het niet aan de eisen voldoet.

Het belangrijkste punt waar Apple niet aan voldoet, is dat de voorwaarden niet zijn aangepast. Aanbieders van datingapps kunnen volgens de waakhond slechts hun 'interesse' tonen in alternatieve betaalsystemen, maar daar nog steeds geen gebruik van maken, schrijft de ACM. Ook zegt de ACM dat Apple een aantal drempels opwerpt om gebruik te maken van een ander betaalsysteem en dat is in strijd met de eisen.

"Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat Apple de app-aanbieders verplicht om een keuze te maken; óf een verwijzing naar betaalmogelijkheden buiten de app óf een alternatief betaalsysteem. Dat mag niet. Beide opties moeten gebruikt kunnen worden", aldus de toezichthouder.

De ACM heeft aan Apple laten weten dat de gemaakte aanpassingen niet voldoen aan de eisen van de door de rechter opgelegde Last onder Dwangsom en dat Apple de geëiste veranderingen moet doorvoeren. Zolang dat niet gebeurt, moet Apple elke week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen. Dat kan oplopen tot maximaal 50 miljoen euro.

In december vorig jaar dwong de ACM Apple via de rechter af om alternatieve betaalsystemen toe te staan in datingapps. Apple kreeg tot 15 januari de tijd om dat te doen. Vrijdagavond 14 januari maakte Apple via een update van een supportpagina plannen bekend om alternatieve betaalsystemen toe te staan voor aanbieders van datingapps in Nederland. De maandag daarop kondigde de ACM aan te onderzoeken of die veranderingen genoeg waren.

Volgens de plannen van Apple, die de ACM dus afkeurt, moeten ontwikkelaars een aparte versie van hun app in de App Store zetten, die alleen in Nederland beschikbaar is, om een alternatieve betaalmethode te gebruiken. Ook gaf Apple aan commissie te blijven rekenen, al is niet duidelijk hoe dat precies werkt en hoeveel dat is. Verder sluit Apple het gebruik van de eigen betaalmethode uit, als ontwikkelaars een andere methode willen gebruiken. Apple is al na de eerste uitspraak in hoger beroep gegaan tegen de eis van de ACM, maar die zaak moet nog voorkomen.