'Zuid-Korea is nog niet tevreden met appstoreplannen van Apple en Google'

Zuid-Korea is nog niet tevreden met plannen van Apple en Google om alternatieve betaalsystemen toe te laten in hun Zuid-Koreaanse appstores, meldt Reuters. De telecomtoezichthouder KCC wil 'betere compliance-plannen' van de twee bedrijven.

Een KCC-medewerker meldt aan Reuters dat het voorstel van Apple volgens de toezichthouder 'nog steeds geen concrete details bevat'. De toezichthouder heeft contact opgenomen met Apple voor een meer gedetailleerd plan over hoe het bedrijf wil voldoen aan de wet. Dat plan moet verdergaan dan 'de algemene intentie om alternatieve betaalmethodes toe te laten'. Apple diende dat plan in november in en zei daarbij wel dat de commissie voor alternatieve betaalsystemen lager moet zijn dan bij Apple Pay, dat nu verplicht is.

De toezichthouder heeft om diezelfde reden contact opgenomen met Google, schrijft Reuters. Ook dat bedrijf deelde in november een plan om alternatieve betaalmethodes te ondersteunen in de Zuid-Koreaanse Play Store. Volgens die plannen gaat Google de commissies voor ontwikkelaars met vier procentpunt verlagen als ze een andere betaalmethode kiezen. Critici vinden dat niet genoeg en de KCC 'is op de hoogte' van die zorgen, schrijft Reuters.

De KCC geeft daarbij aan dat het niet tevreden zal zijn met oplossingen die het ontwikkelaars moeilijk maken om een andere betaalmethode te gebruiken. "Als appontwikkelaars het in de praktijk moeilijk vinden om een alternatief betalingssysteem te gebruiken en daarom toch het betalingssysteem van de dominante appstore-eigenaar gebruiken, dan past dat niet in het doel van de wet", zei de medewerker, die toevoegt dat dit standpunt 'waarschijnlijk zal worden weerspiegeld' in de definitieve wet.

Zuid-Korea nam de wet vorig jaar aan als een amendement van de Telecommunication Business Act. De wet stelt het toestaan van alternatieve betaalmethodes in mobiele appstores verplicht. De concrete regels daarvoor moeten tegen 15 maart worden opgesteld in een definitieve verordening, schrijft Reuters. Daarin wordt bepaald aan welke voorwaarden appstore-eigenaren moeten voldoen om de wet na te leven.

De appstores van Apple en Google liggen al langer onder vuur. Naast Zuid-Korea werkt ook de Verenigde Staten aan een wet die het toestaan van alternatieve betaalmethodes moet afdwingen. Apple werd daartoe eerder verplicht, maar na een succesvol hoger beroep hoeft Apple voorlopig toch geen alternatieve betaalmethodes toe te staan in de VS. Ook India en Rusland onderzoeken de appstores.

De Nederlandse marktautoriteit ACM besloot onlangs ook dat Apple alternatieve betaalmethodes moet toestaan in de Nederlandse App Store, specifiek voor datingapps. De toezichthouder oordeelde later dat Apples oplossing daarvoor niet afdoende was en gaf het bedrijf daarop een dwangsom van maximaal 50 miljoen euro.