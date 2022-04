Zuid-Korea: Google schendt wet door externe betaalmethoden niet toe te staan

De Zuid-Koreaanse telecomtoezichthouder KCC concludeert dat Google de wet overtreedt door externe betaalmethoden in de Play-appwinkel niet toe te staan. Diverse app-ontwikkelaars moeten op aandringen van Google links voor externe betaalmethoden uit hun apps verwijderen.

Sinds vrijdag eist Google van bepaalde ontwikkelaars dat ze externe links naar alternatieve betaalmethoden weghalen uit hun apps. Het bedrijf zegt dat de aanwezigheid van de links ingaat tegen het beleid van zijn appwinkel. Via de links zouden de ontwikkelaars de commissie die ze moeten betalen ontlopen. De gewaarschuwde ontwikkelaars kunnen hun apps niet updaten zolang de externe links er nog in staan. Als de apps na 1 juni niet aan de eisen van Google voldoen, dan worden ze verwijderd.

Volgens de KCC mag Google dit niet eisen en gaat het bedrijf tegen de Zuid-Koreaanse wet in, schrijft The Register. Alles wat consumenten de toegang tot een alternatief betalingssysteem ontzegt, is verboden, oordeelt de waakhond. Daarnaast zijn links naar externe betaalsystemen wettelijk toegestaan. De KCC gaat binnenkort een definitieve uitspraak doen over de zaak. Daarnaast gaat het kijken welke maatregelen het kan nemen tegen Google. Het bedrijf kan een boete krijgen van 50 miljoen won (37,6 miljoen euro) als het niet meewerkt aan het onderzoek van de telecomtoezichthouder, schrijft The Korean Herald.

Sinds 15 maart moeten techbedrijven alternatieve betaalmethoden toestaan in Zuid-Korea. De verordening, die vorig jaar is aangenomen, moet voorkomen dat appstoreaanbieders als Apple en Google ontwikkelaars verplichten om hun betaalsysteem te gebruiken en daarvoor commissies moeten afstaan. Bedrijven die de wet niet naleven, kunnen een boete krijgen van 2 procent van de gemiddelde jaarlijkse omzet uit 'verwante bedrijfsactiviteiten'.