Zuid-Koreaanse appstorewet gericht op Apple en Google gaat 15 maart in

Zuid-Korea heeft een definitieve verordening aangenomen die de machtspositie van Apple en Google in hun appstores moeten beperken. Appstoreproviders mogen ontwikkelaars niet langer verplichten hun betaalsystemen gebruiken. De wet gaat op 15 maart in.

De regering van Zuid-Korea heeft op dinsdag 8 maart een overeenstemming bereikt voor dergelijke appstoreregels, schrijft persbureau Reuters. De verordening moet voorkomen dat appstoreaanbieders als Apple en Google ontwikkelaars verplichten om hun betaalsysteem te gebruiken en daarvoor commissies moeten afstaan.

De nieuwe regels verbieden appwinkelproviders concreet om 'een specifieke betalingsmethode op te dringen aan een ontwikkelaar van mobiele content' door gebruik te maken van de machtspositie van de appwinkel. Dat staat in een verklaring van de Koreaanse Communicatiecommissie die door Reuters is ingezien. De wet verbiedt ook andere acties, zoals het vertragen van reviews voor mobiele apps, naast het weigeren, beperken of vertragen van de registratie van apps die een alternatief betaalsysteem gebruiken.

De wet gaat op 15 maart officieel in. Daarmee hebben Apple en Google een week de tijd om aan de wet te voldoen. De wet zit er echter al langer aan te komen. Zuid-Korea nam vorig jaar al een wet aan om dit te verplichten, in de vorm van een amendement van de Telecommunication Business Act. De concrete details en regels voor die wet moesten nog gemaakt worden, en dat is dinsdag gebeurd.

Apple en Google dienden eerder al hun plannen in om aan de wet te voldoen, hoewel Zuid-Korea toen aangaf dat het land nog niet tevreden was met de oplossingen die de bedrijven aandroegen. Reuters schrijft op dinsdag dat er sindsdien geen voortgang is geboekt. Bedrijven die de wet niet naleven, kunnen een boete krijgen van 2 procent van de gemiddelde jaarlijkse omzet uit 'verwante bedrijfsactiviteiten'.