Apple laat alternatieve in-app-betaalsystemen toe in Zuid-Koreaanse App Store

Apple laat in Zuid-Korea alternatieve in-app-betaalsystemen toe. De maatregel komt er nadat de Zuid-Korea in maart een definitieve verordening goedkeurde waardoor consumenten alternatieve systemen moeten kunnen gebruiken bij het aankopen van apps of in-app-aankopen.

Ontwikkelaars die in Zuid-Korea gebruik willen maken van alternatieve betaalmogelijkheden kunnen voortaan de StoreKit External Purchase Entitlement activeren. Dat is een uitzonderingsregel voor ontwikkelaars die Apple in het leven heeft geroepen om de Zuid-Koreaanse wetgeving, de zogenaamde Telecommunication Business Act, niet met de voeten te treden. Hierdoor wordt het voor ontwikkelaars mogelijk om de alternatieve betaalsystemen door te voeren in apps.

Apple stelt dat sommige App Store-gerelateerde functies niet meer zullen werken bij het gebruik van de alternatieve in-app-betaalsystemen. Zo zouden de opties ‘Vraag om te kopen’ en ‘Delen met gezin’ niet meer functioneren omdat Apple betalingen niet meer eigenhandig kan valideren. Het bedrijf kan de verwerking van terugbetalingen niet meer voor zijn rekening nemen en zal ook de aankoopgeschiedenis niet meer kunnen bijhouden. Het beheren van abonnementen via Apple wordt volgens het bedrijf ook niet meer mogelijk.

Begin dit jaar nam Zuid-Korea een definitieve verordening aan waardoor appstoreproviders ontwikkelaars niet langer mogen verplichten om hun betaalsystemen te gebruiken. De wetswijziging werd in de zomer van 2021 voor het eerst goedgekeurd, maar de definitieve spelregels gingen op 15 maart van dit jaar van kracht. Ook Google moet voldoen aan de Zuid-Koreaanse wetgeving. In november van vorig jaar presenteerde het bedrijf zijn plannen voor alternatieve betaalmethodes in de Play Store, maar daarmee was de Zuid-Koreaanse overheid niet tevreden.

Naast Zuid-Korea werkt ook de Verenigde Staten aan een wet die het toestaan van alternatieve betaalmethodes moet afdwingen. Apple werd daartoe eerder verplicht, maar na een succesvol hoger beroep hoeft Apple voorlopig toch geen alternatieve betaalmethodes toe te staan in de VS. Ook India en Rusland onderzoeken de appstores. De Nederlandse marktautoriteit ACM besloot onlangs ook dat Apple alternatieve betaalmethodes moet toestaan in de Nederlandse App Store, specifiek voor datingapps.