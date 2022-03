Apple heeft zondag een nieuw voorstel gedaan voor hoe in-app betalingen in datingapps zouden moeten gaan werken in Nederland. Toezichthouder ACM gaat het beoordelen. Het is een nieuwe stap en toont aan dat er beweging zit in de markt voor betalingen binnen apps.

De inhoud van het nieuwe voorstel is onbekend. Apple heeft er niets over gezegd en de ACM blijft er vaag over. "De ACM is positief over de stap die Apple nu zet. Het aangepaste voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingappaanbieders die gebruik willen maken van de App Store", aldus de toezichthouder. Het valt op dat de ACM het voorstel 'positief' noemt, al blijkt duidelijk uit de tekst dat ook bij de ACM nog niet alle details bekend zijn. Het 'voorstel voor de definitieve voorwaarden' is nog niet binnen, zo zegt de toezichthouder.