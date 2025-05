Bloomberg: ACM is nog steeds ontevreden over Apples commissie bij datingapps

De ACM is volgens een door Bloomberg ingezien document ontevreden over de 27 procent commissie die Apple vraagt van datingappaanbieders als zij geen gebruik willen maken van Apples betaalsysteem. Vermoedelijk is dit de reden voor de rechtszaak tussen Apple en de ACM.

Datingappaanbieders die geen gebruik willen maken van Apples in-appbetaalsysteem, moeten van Apple 27 procent commissie betalen over wat klanten inclusief btw betalen voor abonnementen. Dit is 3 procentpunt minder dan wat datingappaanbieders moeten betalen als zij wel Apples betaalsysteem gebruiken. De Autoriteit Consument & Markt vindt dit percentage nog te hoog, schrijft Bloomberg op basis van interne documenten van de ACM.

Het is niet duidelijk welk percentage de ACM dan wel geschikt zou vinden. Vermoedelijk is dit de reden voor de rechtszaak die loopt tussen Apple en de ACM, die eerder in oktober werd bekendgemaakt. De ACM wil niet zeggen waar deze rechtszaak over gaat, na een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.

Bij aankondiging van de rechtszaak zei de toezichthouder wel dat het ging om bezwaren van Apple die door de ACM in juli 2023 ongegrond zijn verklaard. Bloomberg spreekt over een document dat in juli naar Apple werd gestuurd, wat erop wijst dat het Bloomberg-artikel over het percentage gekoppeld is aan de lopende rechtszaak. Apple en de ACM reageerden niet op vragen vanuit Bloomberg.

Naast het verlagen van het percentage wilde de ACM ook dat het voor datingappaanbieders mogelijk zou worden om andere betaalmethoden te gebruiken en hierover te communiceren. Dit is sinds juni 2022 mogelijk, waarmee Apple aan deze eisen van de ACM voldoet.