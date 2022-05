Apple wil 27 procent commissie van apps met alternatieve betaalsystemen

Nederlandse datingapps die een alternatief betaalsysteem gebruiken, moeten 27 procent commissie betalen aan Apple. Dat is 3 procentpunt minder dan wanneer de apps Apples eigen betaalsysteem gebruiken en reflecteert volgens het bedrijf de mindere kosten.

Dat datingapps die alternatieve betaalsystemen gebruiken, alsnog commissie moeten betalen aan Apple over alles wat ze met dat betaalsysteem verdienen, was al bekend. Hoeveel die apps moeten afdragen, was echter nog niet duidelijk. Op een ondersteuningspagina laat Apple nu weten dat datingapps dan 27 procent commissie moeten afdragen over wat klanten inclusief btw betalen. Apple zegt dat hiermee de kosten voor hun eigen betaalsysteem 'en gerelateerde activiteiten' uit de commissie zijn gehaald. De ACM zegt tegen Tweakers nog geen oordeel te hebben over de commissie van 27 procent en hier nog naar te moeten kijken.

De verlaagde commissie heeft te maken met de eis van de ACM dat Nederlandse datingapps alternatieve betaalsystemen moeten kunnen gebruiken. Apple heeft hiervoor het systeem van entitlements, waardoor ontwikkelaars een link kunnen aanbieden binnen hun app naar een extern betaalsysteem of een alternatief betaalsysteem binnen hun eigen app kunnen gebruiken.

Ontwikkelaars die een van deze twee entitlements gebruiken, moeten iedere maand een rapport overhandigen aan Apple waarin ze aangeven hoeveel digitale content ze hebben verkocht via de App Store. Daarna stuurt Apple een factuur voor de 27 procent commissie. Mocht Apple 'in de toekomst een technische oplossing' ontwikkelen om het rapporteren mogelijk te maken, dan zijn ontwikkelaars verplicht om dat systeem te gebruiken.

Apple zegt het recht te hebben om ontwikkelaars te auditten, op basis van de gebruiksvoorwaarden van de entitlements. Het bedrijf zegt hiermee te kunnen controleren of een rapport van een ontwikkelaar wel accuraat is. Ontwikkelaars die de commissie niet betalen, lopen het risico dat Apple meer geld inhoudt op andere markten waarop de ontwikkelaar actief is. Apple kan deze apps en ontwikkelaars ook van zijn platforms verwijderen.

Zo moet de waarschuwing er voor gebruikers uit gaan zien.

De App Store-beheerder heeft daarnaast meer bekendgemaakt hoe ontwikkelaars de entitlements kunnen toevoegen aan hun apps en hoe ze aan gebruikers moeten laten zien dat er gebruik wordt gemaakt van de entitlements. Zo moeten ontwikkelaars voordat er betalingen plaatsvinden, een waarschuwingsscherm tonen aan gebruikers. Daarop moet dan staan dat de appgebruiker gebruik gaat maken van een alternatief betaalsysteem of naar een externe website gaat. Gebruiken ontwikkelaars een alternatief betaalsysteem, dan moeten ze aan gebruikers laten weten dat hun app 'geen ondersteuning biedt voor het privé- en veilige betalingssysteem van de App Store'. Deze waarschuwingspagina's komen via een api van Apple beschikbaar. Deze api is nog in ontwikkeling; zodra hij klaar is, moeten ontwikkelaars hem binnen 30 dagen implementeren.

Hoewel Apple zegt aan de eisen van de ACM te voldoen, is de Autoriteit Consument & Markt het hier zelf niet mee eens. Zo mogen ontwikkelaars maar één entitlementsysteem kiezen, terwijl de ACM vindt dat ontwikkelaars beide opties moeten kunnen gebruiken. Met het niet voldoen aan de eisen moet Apple een dwangsom van 5 miljoen euro per week betalen, met een maximum van 50 miljoen. Apple is in hoger beroep gegaan tegen de eisen van de ACM, maar tot het moment waarop dat beroep dient, blijven de eisen staan. De tweede dwangsom is volgens de ACM afgelopen zaterdag 'verbeurd verklaard', waarmee de waakhond zegt dat Apple nog steeds niet voldoet aan de eisen van de ACM. Daarmee staat de dwangsom nu op tien miljoen euro. Dit heeft Apple nog niet betaald; de waakhond zegt de rekening pas te sturen als het bedrijf aan de regeling voldoet.