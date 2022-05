GoPro gaat komende jaren meer gespecialiseerde camera's maken

GoPro wil eind dit jaar twee cameraproducten introduceren die anders zijn dan de HERO- en MAX-camera's. Het bedrijf geeft nog geen concrete details, maar zegt dat de nieuwe camera's meer 'gespecialiseerd' zullen zijn dan de huidige HERO- en MAX-camera's.

Nicholas Woodman, ceo van GoPro, vergelijkt de huidige HERO-camera met een Zwitsers zakmes dat 'alles kan doen voor sommige mensen'. Maar, zegt Woodman tegen investeerders, sommige mensen willen ook gespecialiseerde messen voor specifieke gebruiksgevallen. "En dat zijn de producten die we voor ze willen bouwen."

Woodman benadrukt dat de nieuwe strategie anders wordt dan de 'goed, beter, best'-strategie die het bedrijf in eerdere jaren had. Hierbij verkocht het bedrijf meerdere cameraproducten die sterk op elkaar leken, maar waarbij de betere producten een hogere resolutie kregen, of een hogere framerate. "Die producten leken sterk op elkaar, waren voor dezelfde gebruiksgevallen gemaakt en daarmee trokken we dezelfde klantentypes aan."

Met de nieuwe cameraproducten wil GoPro andere gebruikers aanspreken die bijvoorbeeld wel de camerasensor van de HERO willen gebruiken, maar waarbij er 'andere aspecten zijn die ongewenst zijn'. Over concrete producten wordt er nog niet gesproken, maar mogelijk denkt het bedrijf aan kleinere camera's zonder ingebouwde schermen. Woodman zegt dat GoPro camera's wil verkopen waar klanten al jaren om vragen. Dit is volgens hem nu niet mogelijk door 'de fysieke beperkingen van de HERO-camera'. De nieuwe cameraproducten moeten wel 'HERO-technologie' krijgen. Hiermee doelt Woodman vermoedelijk op de camerasensor. GoPro mikt met de nieuwe producten op consumenten en bedrijven.

Het gaat GoPro niet meer om het zoveel mogelijk verkopen van camera's. "We hebben veel ervaring met het opdrijven van de verkoopcijfers door de prijzen van producten te verlagen. En daarmee krijg je een bedrijf dat lang niet zo leuk of winstgevend is. We vinden het niet leuk om onze producten 'dommer' te maken, we willen de best presterende producten ontwikkelen voor die consumenten en professionals die specifieke wensen hebben." Deze benadering zou ook voor hogere marges zorgen, zegt Woodman, wat uiteindelijk ook goed zou zijn voor het bedrijf. Eind dit jaar moeten de eerste twee producten verschijnen. Volgend jaar moeten er meer nieuwe cameratypes komen.