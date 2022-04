Een nieuw najaar, een nieuwe GoPro-actiecamera: die wetmatigheid gaat ook dit jaar weer op, met als resultaat de nieuwe GoPro HERO10 Black. Hoewel, nieuw? Ten opzichte van de HERO9 Black van vorig jaar is er hardwarematig maar één groot verschil; de GoPro GP1-processor is vervangen door de nieuwe GP2. De behuizing, de accu en zelfs de beeldsensor zijn identiek aan die van de camera van vorig jaar. Maakt zo'n nieuwe chip dan een groot verschil? Het antwoord is zowel ja als nee, blijkt uit onze tests.

De HERO10 Black lijkt uiterlijk als twee druppels water op zijn voorganger. Sterker nog, als GoPro er niet voor had gekozen het eigen merklogo en typenummer bij de nieuwe camera blauw te maken, zou je het verschil tussen beide camera's alleen aan dat typenummer kunnen zien. De nieuwe camera heeft dus opnieuw een relatief groot touchscreen aan de achterzijde, een vierkant 'selfiescherm' aan de voorkant, en een power- en een opnameknop.

De grote verandering zit dus aan de binnenkant, waar de nieuwe GP2-processor ervoor zorgt dat de HERO10 eigenlijk alles één stapje beter doet dan zijn voorganger. De maximale foto- en videoresoluties zijn, ondanks het gebruik van dezelfde beeldsensor, íets hoger dan bij de HERO9. Voor video geldt bovendien dat de maximale framerate bij veel resoluties verdubbelt, wat betere slowmotionbeelden mogelijk maakt. Ook HyperSmooth, GoPro's elektronische beeldstabilisatie, is in hogere resoluties beschikbaar dankzij de snellere GP2-processor. Verder biedt de HERO10 vrijwel alle functionaliteit die de HERO9 ook bood, waaronder versnelde HyperLapse- en TimeWarp-videomodi. Eén functie moet de HERO10 missen en dat is de mogelijkheid om de camera door middel van spraakcommando's uit de slaapstand te wekken.

De nieuwe HERO10 Black is op het moment van schrijven in de Pricewatch te vinden voor prijzen vanaf 524 euro; de HERO9 Black en HERO8 Black blijven ook verkrijgbaar en gaan nu voor ongeveer 385 en 300 euro over de toonbank.