GoPro kondigt HERO13 Black met langere accuduur en kleinere HERO aan

GoPro heeft de HERO13 Black en de HERO aangekondigd. De HERO13 Black krijgt een langere accuduur dan zijn voorganger en ondersteunt verschillende lenzen, zoals een macrolens. De HERO is een kleinere 4k-camera.

De HERO13 Black kan met 5,3k-video in 60 of 120fps filmen, of met 400fps op 720p. De actioncam ondersteunt ook voor het eerst hlg-hdr-video en het Rec.2100-kleurenspectrum. GoPro brengt vier lenzen uit die achteraf besteld kunnen worden, zoals een ultragroothoeklens met een gezichtsveld van 177 graden en een beeldverhouding van 1:1, een 4x-macrolens en een anamorfische lens die met minder vervorming in 21:9 kan filmen. Daarnaast zijn er filters die voor motionblur kunnen zorgen. De camera herkent de lens die wordt bevestigd en past daar de instellingen en de UI op aan.

Verder heeft de actioncam een accu die een capaciteit heeft van 1900mAh, ofwel 10 procent meer dan zijn voorganger. De camera moet zo anderhalf uur kunnen filmen met 5,3k en 30fps, of ruim 2,5 uur bij 1080p en 30fps. De camera ondersteunt ook Wi-Fi 6, waardoor bestanden tot 40 procent sneller verstuurd kunnen worden. De HERO13 Black kan daarnaast magnetisch bevestigd worden aan mounts, wat sneller is dan andere mountmanieren.

GoPro noemt een adviesprijs van 450 euro voor de HERO13 Black. Deze wordt vanaf 10 september geleverd. De optionele lenzen kosten 110 tot 140 euro per lens, afhankelijk van de lens.

Naast de HERO13 Black kondigt GoPro de HERO aan, de kleinste 4k-camera van GoPro met een scherm. De HERO is 35 procent kleiner dan de HERO13 Black en is met 86 gram 46 procent lichter. De HERO kan tot een diepte van 5 meter gebruikt worden en heeft een aanraakgevoelige lcd en een knop. De HERO kan met 60fps opnemen in 2,7k en maakt 12-megapixelfoto's. De HERO kan met een volle accu tot honderd minuten opnemen op de hoogste instellingen en kost 230 euro. Deze actioncam wordt geleverd vanaf 22 september.