Redactieblog #4 - Podcastvideo's, slimme babykamers en P1-meter op een router

In editie #4 van onze redactieblog praat Wout je bij over hoe we onze podcast filmen, deelt Tijs zijn plannen voor een techy kinderkamer, vertelt Tomas je over de geschiedenis van Arm en kun je lezen hoe Reinoud zijn P1-meter uitleest via zijn router.

We hebben onze podcastset-up wat liefde gegeven

Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Kort nadat we iets meer dan vijf jaar geleden waren begonnen met onze wekelijkse podcast, kwam videoproducer Luke naar me toe met het idee om de podcast te filmen en op YouTube te zetten. Kleine moeite en wellicht zouden mensen dat leuk vinden. Het begon met een simpele GoPro die in één shot alle sprekers ving en al snel vervingen we die door een Canon C100 met groothoeklens.

Toen we in 2020 naar ons nieuwe kantoor verhuisden, brak al snel de pandemie uit, dus noodgedwongen deden we de podcast vanuit huis. Omdat we dan toch een videoverbinding moesten opzetten, konden we die net zo goed opnemen. In deze nieuwe stijl stonden dus vier schermpjes in beeld, voor elke spreker een. Dat hebben we doorgetrokken toen we weer de studio indoken, door twee camera’s bij de opnametafel te plaatsen. Elke camera filmde twee mensen en via een HDMI-capturekaart hengelden we dat binnen via OBS. Daar cropten we de sprekers uit de videostreams en hingen dit in onze template met hokjes.

De laatste maanden zien we dat steeds meer mensen de podcast vinden via YouTube en we plaatsen korte clips door op onze socialemediakanalen. Het was dus tijd voor de volgende upgrade. De OBS-output is namelijk een file van 1080p en de clips die we daar weer uitknipten voor sociale media, waren niet van een bijster hoge resolutie.

Enige tijd geleden hebben we daarom twee camera’s toegevoegd en ze allemaal een kwartslag gedraaid. Jazeker, we filmen alles in vertical video. Op die manier pakken we het volle frame per spreker. Voor de liefhebbers: we gebruiken hiervoor de camera's waarmee voorheen Tweakers Tech Hub en daar weer voor Hardware Info TV gedraaid werd.

Daarnaast hebben we de kaders binnen het uiteindelijke frame groter gemaakt en schrijven we het geheel nu weg als 4k-bestand. Dat betekent scherper beeld als je de podcast op YouTube bekijkt en ook veel scherper beeld voor de clips die we op sociale media gebruiken.

Hoe slim wordt mijn kind(erkamer)?

Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Toen een vriend van me vorig jaar zijn eerste kind verwachtte, gebruikte hij zijn smarthome om het me te vertellen. "Ik heb iets leuks: ik ga een bewegingssensor onder het ledikant doen om te kijken of de baby slaapt", was zijn manier om me van zijn vaderschap op de hoogte te stellen. Inmiddels verwacht ik zelf een kind en ben ik naarstig op zoek naar de beste gadgets, zoals slimme babymonitors en druksensors. Of kun je je kind het best zo analoog mogelijk opvoeden?

Hoewel mijn partner en ik zeer geëmancipeerd zijn, komt bij de nesteldrang toch weer een traditionele rolverdeling naar boven. Zij bepaalt het kleurenschema en de accessoires van de babykamer, ik heb de opdracht gekregen de beste babymonitor uit te zoeken en de lamp op te hangen. Dat vind ik prima, want ik heb net zoveel kleurinzicht als een hond en een gadget uitzoeken betekent dat ik de Pricewatch mag afstruinen naar de beste bang for the buck.

Idealiter wil ik natuurlijk een babymonitor met beeld erbij, maar een beetje tweaker die met smarthome bezig is, wil dat natuurlijk lokaal hebben. Het moet liefst geïntegreerd kunnen worden met Home Assistant, maar tegelijk moet het stabiel zijn. Mijn belangrijkste eis is dat het ding altijd werkt en dat ik er nooit mee hoef te troubleshooten of zelf iets moet configureren dat niet ook al native in het apparaat zit. Ik hou daarbij de gouden regel van smarthomehobbyen aan; je iot moet altijd een extra laag zijn boven op een al werkend systeem.

Iot-snufjes

Het echte plezier begint natuurlijk pas als ik die monitor in huis heb en aan Home Assistant heb gekoppeld. Dan zijn er tientallen, zo niet honderden routines en koppelingen te bedenken om in de babykamer toe te passen. Ik heb er al een paar. Een slimme slaapkamerlamp die automatisch aangaat en me wakker maakt als de monitor geluid detecteert. De overlooplamp die aangaat zodat ik 's nachts niet van de trap val. Een lampje boven de commode dat met een druksensor detecteert wanneer de baby wordt verschoond. Een soort metertje in de kast om te zien hoeveel luiers en andere voorraad er nog is.

Ik wil ook vooral jullie input horen. Uiteraard heb ik me op GoT flink ingelezen, maar ik ben erg benieuwd naar welke ideeën en tips jullie nog meer hebben en hoe creatief die digitale babykamer nog kan.

Privacy

Overigens twijfel ik er nog erg over hoever je hier ethisch gezien mee kunt gaan. Al dat verbonden spul is leuk, maar heeft een keerzijde; hoe zit het straks met mijn kinds privacy? Wanneer is het niet meer verantwoord om zoveel data te verzamelen? Vanaf het moment dat hij kan gaan kruipen? Lopen? Praten? Naar school gaat? Net als iedere nieuwe vader heb ik nog geen idee en probeer ik het gaandeweg uit te vinden, met langzame, voorzichtige stapjes, net als mijn zoon.

Waarom zit er in elke smartphone een Arm-chip?

Tomas Hochstenbach

Reviewer

Een belletje van de concullega’s van BNR Nieuwsradio: of ik zin had om de geschiedenis van Arm eens op een rij te zetten in hun podcast De Technoloog. Normaal gesproken ben ik voor Tweakers toch vooral bezig met het nieuwste van het nieuwste en blijft terugkijken ergens onderaan de prioriteitenlijst hangen. De op handen zijnde beursgang van het bijzondere Britse techbedrijf was voor hosts Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg echter een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe het zo is gekomen dat er in elke moderne smartphone een Arm-chip zit en Arm in de Windows-wereld juist amper een rol van betekenis speelt.

Het resultaat is een podcast van een uur over hoe Arm-chips ooit werden bedacht voor de computers van Acorn, wat de voordelen van een RISC-architectuur zijn, waarom Arm in feite bij toeval optimaal gepositioneerd was om de smartphonemarkt te veroveren, de overstap van Apple naar Arm, waarom dat in de Windows-wereld niet zo makkelijk gaat, het initiatief van Intel om de x86-architectuur wat minder legacy-heavy te maken, de gefaalde overnamepoging van Nvidia en de geplande beursgang door SoftBank.

Je kunt de aflevering bekijken op YouTube of luisteren via Spotify, Apple Podcasts en iedere andere podcastapp.

P1-meter uitlezen met je router: Domoticz op OpenWRT

Reinoud Dik

Reviewer

De kracht van eenvoud. Het kan soms een kick geven om met een zo simpel mogelijke oplossing je doel te bereiken. Zo leek het mij leuk om de P1-meter in de meterkast te kunnen uitlezen, maar de urgentie was voor mijn gevoel niet zo groot dat losse hardware hiervoor gerechtvaardigd was. Toen ik zag dat er voor de alternatieve routerfirmware OpenWRT een port van Domoticz beschikbaar is, nam mijn nieuwsgierigheid de overhand en besloot ik een USB-naar-P1-kabeltje te bestellen om het eens te proberen.

In OpenWRT is de volgende stap om van de lijst packages Domoticz te installeren. Hiervoor heb je wel 11MB vrije opslagruimte op de router zelf nodig. Een ander punt is dat de Domoticz-port voor OpenWRT is bijgewerkt tot versie 2022.1, terwijl de nieuwste versie momenteel 2023.2 is. Na installatie van de Domoticz-software, de juiste module voor de USB-naar-serieelconverter en het verbinden van de USB-kabel tussen de router en de P1-aansluiting, werd de verbinding in Domoticz wel herkend, maar kon er nog niets worden uitgelezen. Alle instellingen nog eens langslopen leverde ook niets op. Collega en smarthomeredacteur Olaf Weijers kwam toen met de opmerking dat OpenWRT waarschijnlijk niet automatisch rechten geeft aan geïnstalleerde packages om de USB-poorten uit te lezen. Dit werd vervolgens opgelost door via SSH het commando chmod a+rw /dev/ttyUSB0 naar de router te sturen. Toen verscheen in Domoticz plotseling de data waar ik naar op zoek was. Daarom is Olaf dus smarthomeredacteur.

Zonder nieuwe apparaten is het dus gelukt om de P1-meter uit te lezen en te loggen. Wel hou ik het opnieuw lekker simpel door dit alleen lokaal te draaien. Als ik van huis ben, kan ik er dus niet bij. En de features van de nieuwste versie van Domoticz ontbreken. Maar het eenvoudig en nauwkeurig loggen van opwek en verbruik is voor nu precies waar ik naar op zoek was.