Intel stelt x86-S-instructiesetarchitectuur voor met enkel 64bit-ondersteuning

Intel heeft een voorstel gepubliceerd om een 64bit-onlyvariant van zijn x86-instructieset te introduceren. Het bedrijf heeft een whitepaper geschreven met een idee voor een x86-S-architectuur, waaruit onder meer native ondersteuning voor 32bit-OS'en wordt geschrapt.

Intel schrijft in een blogpost dat het nadenkt over de introductie van een 64bit-only-x86-architectuur. Volgens het bedrijf is de tijd daarvoor aangebroken, omdat 64bit-besturingssystemen inmiddels de standaard zijn. Het bedrijf wil de nieuwe architectuur x86-S noemen, waarbij de S staat voor Simplified. De eventuele wijzigingen zouden doorgevoerd kunnen worden in toekomstige Intel-chips, hoewel het momenteel alleen een visie betreft.

De x86-S-isa zou betekenen dat cpu's alleen gestart kunnen worden in 64bit-modus. Het bedrijf schrapt verschillende legacymodi, die volgens het bedrijf momenteel weinig nut hebben. Een van de wijzigingen is dat 32bit-ring 0 uit de x86-architectuur gehaald zou worden. Datzelfde geldt voor ring 1 en 2, die momenteel niet gebruikt worden in moderne besturingssystemen.

Als de wijzigingen worden doorgevoerd, zouden gebruikers virtualisatie moeten toepassen om legacy-32bit-besturingssystemen te draaien. De wijzigingen zouden alleen impact hebben op het gebruik van dergelijke besturingssystemen; 32bit-applicaties zouden wel blijven werken. Dat komt overeen met de functionaliteit van huidige besturingssystemen, schrijft Intel. Microsoft bracht bijvoorbeeld alleen een 64bit-versie van Windows 11 uit, maar die versie ondersteunt nog steeds 32bit-software.