Intel kondigt 13th Gen Core-laptopprocessors aan met maximaal 24 cores

Intel introduceert zijn dertiende generatie Core-processors voor laptops. Deze cpu's krijgen onder meer hogere kloksnelheden dan hun voorgangers uit de twaalfde generatie. Bepaalde modellen krijgen daarnaast meer cores. Laptops met deze cpu's komen later dit jaar beschikbaar.

Intel komt in totaal met 32 verschillende Core-laptopprocessors, verdeeld over vier verschillende series. Deze series verschillen onderling op het gebied van tdp's, coreaantallen en kloksnelheden. Het bedrijf introduceert chips met tdp's van 55W, 45W, 28W en 15W.

Intel gebruikt verschillende architecturen in zijn dertiende generatie Core-laptopprocessors. Het bedrijf komt met modellen die gebaseerd zijn op de nieuwe Raptor Lake-architectuur, naast chips die gebaseerd zijn op de huidige Alder Lake-generatie. Raptor Lake brengt verschillende architecturale verbeteringen met zich mee, waaronder verbeterde P-cores die hogere kloksnelheden halen, een dubbele hoeveelheid E-cores en meer L2- en L3-cache. Raptor Lake-chips worden daarnaast geproduceerd op een verbeterd Intel 7-procedé.

Intel bevestigt in een q&a met journalisten dat het mogelijk is dat voor lager gepositioneerde modellen zowel Alder Lake- als Raptor Lake-dies gebruikt worden. In die laatste gevallen worden de hoeveelheid cache en andere specificaties, zoals kloksnelheden, wel afgestemd op die van een Alder Lake-variant. Je hebt er in die gevallen dus geen profijt van als je een op Raptor Lake gebaseerde laptopchip krijgt.

De chips ondersteunen DDR4- en DDR5-geheugen en sommige modellen hebben ook acht PCIe 5.0-lanes voor een verbinding met een losse laptop-gpu. De chips krijgen daarnaast geïntegreerde ondersteuning voor Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 en Bluetooth 5.2. Intel meldt niet wanneer de eerste laptops met deze dertiende generatie Core-processors precies beschikbaar komen, maar dat moet later dit jaar gebeuren.

Intel Core HX-cpu's met maximaal 24 cores

Intel introduceert onder meer een HX-serie, bestaande uit negen verschillende processors met 10 tot 24 cores en geïntegreerde gpu's met maximaal 32 execution-units. De hoogst gepositioneerde Core i9-modellen krijgen daarbij 8 P-cores en 16 E-cores, voor een totaal van 24 cores en 32 threads. Daarmee hebben deze cpu's evenveel cores als de Core i9-13900K voor desktops, maar dan met lagere kloksnelheden en een lagere tdp. De Core i9-modellen ondersteunen verder DDR5-5600- of DDR4-3200-geheugen.

In de lager Core i7- en Core i5-series introduceert Intel modellen met 16 tot 28 threads. Opvallend is de Core i7-13850HX, die beschikt over een niet eerder geziene combinatie van 8 P-cores en 12 E-cores. De Core i5-13450HX doet verder denken aan de Core i5-12600K-desktopprocessor uit de Alder Lake-serie, met 10 cores, 16 threads en 20MB L3-cache. Deze nieuwe laptopchip haalt wel lagere kloksnelheden, met een baseclock van 2,4GHz en turbofrequenties tot 4,5GHz. Alle HX-chips hebben standaard-tdp's van 55W. De boost-tdp ligt op 157W.

Processor Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i9-13980HX 24/32 8P + 16E 5,6GHz 2,2GHz 36MB 32EU 55W-157W i9-13950HX 24/32 8P + 16E 5,5GHz 2,2GHz 36MB 32EU 55W-157W i9-13900HX 24/32 8P + 16E 5,4GHz 2,2GHz 36MB 32EU 55W-157W i7-13850HX 20/28 8P + 12E 5,3GHz 2,1GHz 30MB 32EU 55W-157W i7-13700HX 16/24 8P + 8E 5,0GHz 2,1GHz 30MB 32EU 55W-157W i7-13650HX 14/20 6P + 8E 4,9GHz 2,6GHz 24MB 32EU 55W-157W i5-13600HX 14.20 6P + 8E 4,8GHz 2,6GHz 24MB 32EU 55W-157W i5-13500HX 14/20 6P + 8E 4,7GHz 2,5GHz 24MB 32EU 55W-157W i5-13450HX 10/16 6P + 4E 4,6GHz 2,4GHz 20MB 32EU 55W-157W

Core H-chips met maximaal 20 threads en 45W-tdp's

Onder de HX-serie komt Intel met verschillende processors in de H- en HK-series. Deze hebben een lagere tdp en beschikken ook over minder cores en cache. Met deze serie verandert Intel relatief weinig aan de specificaties in vergelijking met de H-serie van vorig jaar.

Intel levert de nieuwe H- en HK-chips met maximaal 14 cores en 20 threads, net als bij de twaalfde generatie. De tdp's van 45W blijven ook ongewijzigd ten opzichte van de vorige generatie, hoewel Intel de kloksneleden verhoogt met gemiddeld 400MHz. De boost-tdp's liggen daarbij op 115W voor de Core i7- en Core i9-modellen. De Core i5-HX-cpu's halen tdp's van maximaal 95W.

Processor Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i9-13900HK 14/20 6P + 8E 5,4GHz 2,6GHz 24MB 96EU 45W-115W i9-13905H 14/20 6P + 8E 5,4GHz 2,6GHz 24MB 96EU 45W-115W i9-13900H 14/20 6P + 8E 5,4GHz 2,6GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-13800H 14/20 6P + 8E 5,2GHz 2,5GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-13705H 14/20 6P + 8E 5,0GHz 2,4GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-13700H 14/20 6P + 8E 5,0GHz 2,4GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-13620H 10/16 6P + 4E 4,9GHz 2,4GHz 24MB 80EU 45W-115W i5-13600H 12/16 4P + 8E 4,8GHz 2,8GHz 18MB 80EU 45W-95W i5-13505H 12/16 4P + 8E 4,7GHz 2,6GHz 18MB 80EU 45W-95W i5-13500H 12/16 4P + 8E 4,7GHz 2,6GHz 18MB 80EU 45W-95W i5-13420H 8/12 4P + 4E 4,6GHz 2,1GHz 12MB 40EU 45W-95W

Vier nieuwe P-cpu's met 28W-tdp's

Onder de H-series positioneert Intel opnieuw een P-serie. Deze serie van vier processors beschikt weer over standaard-tdp's van 28W met boosts tot 64W. Daarmee halen deze chips lagere kloksnelheden dan hun H-tegenhangers, hoewel ze op het gebied van coreaantallen niet verschillen.

Intel levert een Core i7-1370P-cpu met maximaal 14 cores en 20 threads, wat neerkomt op 6 P-cores en 8 E-cores. De overige drie varianten beschikken allemaal over 4 P-cores en 8 E-cores, voor een totaal van 16 threads. Deze modellen verschillen onderling op het gebied van kloksnelheden en de hoeveelheid cache.

Processor Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i7-1370P 14/20 6P + 8E 5,2GHz 1,9GHz 24MB 96EU 28W-64W i7-1360P 12/16 4P + 8E 5,0GHz 2,2GHz 18MB 96EU 28W-64W i5-1350P 12/16 4P + 8E 4,7GHz 1,9GHz 12MB 80EU 28W-64W i5-1340P 12/16 4P + 8E 4,6GHz 1,9GHz 12MB 80EU 28W-64W

Intel U-series met lagere tdp's en minder P-cores

Intel maakt ook een U-serie met acht zuinige dertiende-generatielaptopprocessors. Al deze modellen beschikken over een standaard-tdp van 15W en een boost-tdp van 55W. Intel levert hierbij modellen met maximaal 2 P-cores en 8 E-cores. Daarbij komt het bedrijf met enkele varianten met 1 P-core en 4 E-cores. De fabrikant introduceert momenteel nog geen 9W-laptopchips in de U-serie. Bij de vorige generatie deed het bedrijf dat wel. Mogelijk volgen die modellen later nog, hoewel Intel dat nog niet bevestigt.