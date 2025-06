Gerucht: Intel Raptor Lake Refresh-cpu's worden ongeveer 15 procent duurder

De vermeende adviesprijzen van Intels komende Raptor Lake Refresh-processors zijn online verschenen. Deze desktop-cpu's worden tot gemiddeld zo'n 15 procent duurder dan hun voorgangers. De processors worden naar verwachting in september aangekondigd.

De vermeende adviesprijzen zijn online gezet door @momomo_us, merkte ook Tom's Hardware op. Deze leaker, die vaker informatie deelt over onaangekondigde producten, claimt onder meer dat de prijs van de Core i9-14900K wordt opgehoogd naar 695 dollar. De huidige 13900K kost 600 dollar. Dat is goed voor een prijsstijging van 15,8 procent, waarmee de adviesprijs in de buurt van de 13900KS ligt.

De adviesprijs van de Core i7-variant wordt volgens @momomo_us opgehoogd met 14,1 procent naar 485 dollar. Deze chip krijgt volgens eerdere geruchten vier E-cores meer dan de 13700K en daarmee ook 3MB extra L3-cache. De 14600K gaat volgens de leaker 380 dollar kosten en daarmee is die chip 15,2 procent duurder dan zijn voorganger.

Intel heeft de Raptor Lake Refresh nog niet officieel aangekondigd. De genoemde prijzen zijn dan ook onbevestigd. Eerder deelde MSI al wel vroegtijdig de vermeende specificaties van Intels komende desktopprocessors. Volgens dat bedrijf blijven de specificaties van de Raptor Lake Refresh-cpu's grotendeels ongewijzigd ten opzichte van hun voorgangers, los van de extra E-cores in de Core i7-cpu. Voor de rest zitten de wijzigingen vooral in de kloksnelheden. Mogelijk worden de processors officieel aangekondigd tijdens het Intel Innovation-evenement in september.