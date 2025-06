Gerucht: Intels komende LGA1851-platform voor Arrow Lake ondersteunt alleen DDR5

Intels komende LGA1851-platform ondersteunt naar verluidt geen DDR4-geheugen meer, maar alleen DDR5. De socket moet daarnaast ondersteund worden tot 2026. LGA1851 komt volgend jaar uit, samen met Intels Arrow Lake-desktopprocessors.

Bekende leaker @momomo_us meldde onlangs dat Intels Arrow Lake-serie en socket LGA1851 alleen DDR5-geheugen ondersteunen, merkt ook VideoCardz op. Het platform komt volgens de leaker beschikbaar in de tweede helft van volgend jaar. Intel bevestigde eerder zelf al dat Arrow Lake in 2024 uitkomt. Dit jaar brengt Intel naar verwachting een refresh van zijn bestaande Raptor Lake-cpu's uit.

Volgens leaker @leaf_hobby wordt LGA1851 daarnaast ondersteund tot 2026. Daarmee gaat het platform mogelijk drie cpu-generaties mee. Normaal gesproken brengt Intel twee generaties uit per socket, hoewel de huidige socket LGA1700 ook drie cpu-generaties krijgt, gezien de vermeende komst van de aanstaande Raptor Lake-refresh.

De leaker meldt in andere tweets dat Arrow Lake-processors mogelijk extra L3-cache krijgt voor de geïntegreerde gpu, die op een losse chiplet in de processor zit. De @leaf_hobby bevestigt ook dat Arrow Lake 3MB L2-cache per P-core krijgt, waarover eerder al geruchten rondgingen. Volgens de leaker is de informatie nog niet volledig geverifieerd, maar deelde zijn of haar bron eerder correctie informatie.

De Arrow Lake-serie staat op de planning voor 2024. Intel brengt naar verwachting desktop- en laptopprocessors uit in die serie. De processors krijgen onder meer een chipletachtige opbouw met tiles. Dit jaar komt Intel al met een soortgelijke Meteor Lake-architectuur, hoewel die processors alleen in laptops zullen verschijnen.